Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты (7 новостей) «Запрет на пересечение будет действовать четверо суток»

Оккупанты проверяют мост через Керченский пролив: "проводятся технологические работы". Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

Фактически закрыто движение судов через пролив в период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря. "Не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста... Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста", говорится в сообщении.

По сообщениям РосСМИ, на следующей неделе по мосту якобы будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.

В ноябре в железнодорожных кассах Москвы и Санкт-Петербурга появились билеты на поезда, которые следуют в аннексированный Крым через керченский мост.

В Керченский мост врезался плавучий кран

Обновлено в 16:43 Ограничения, связанные с открытием железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом, продлятся четыре дня.

Обновлено в 16:58 Министерство транспорта страны-агрессора на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу. Это связано с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту. Ожидают, что в торжествах в честь запуска поезда примет участие Путин.