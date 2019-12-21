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Украина
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 16:58
· Керченский мост
Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты

Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты (7 новостей)

«Запрет на пересечение будет действовать четверо суток»

Оккупанты проверяют мост через Керченский пролив: "проводятся технологические работы". Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

Фактически закрыто движение судов через пролив в период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря. "Не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста... Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста", говорится в сообщении.

По сообщениям РосСМИ, на следующей неделе по мосту якобы будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.

В ноябре в железнодорожных кассах Москвы и Санкт-Петербурга появились билеты на поезда, которые следуют в аннексированный Крым через керченский мост.

В Керченский мост врезался плавучий кран
В Керченский мост врезался плавучий кран

Обновлено в 16:43 Ограничения, связанные с открытием железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом, продлятся четыре дня.

Обновлено в 16:58 Министерство транспорта страны-агрессора на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу. Это связано с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту. Ожидают, что в торжествах в честь запуска поезда примет участие Путин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты»
Фото Россия внезапно перекрыла Керченский пролив
Фото Россия на четыре дня перекрыла Керченский пролив – журналист
Фото Россия перекрыла Керченский пролив для судов
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.12.19, 14:33 Это продлится четыре дня
Обозреватель Обозреватель  ·  21.12.19, 15:00 Запрет на пересечение будет действовать четверо суток
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.12.19, 15:03 Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко на своей странице…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.12.19, 15:43 Российский Минтранс перекрыл движение через Керченский пролив – ограничение будет действовать четверо суток. На следующей неделе оккупанты готовят открытие железнодорожного соединения с аннексированным…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  21.12.19, 16:43 Ограничения, связанные с открытием железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом, продлятся четыре дня.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.12.19, 16:58 Министерство транспорта страны-агрессора на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу. Это связано с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту. Ожидают, что в торжествах…
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