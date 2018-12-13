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Мир
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:03
· Россия · МИД · Европарламент · Дрова · Блокирование
Россия "переведет" Европу на дрова, если будут блокировать Северный поток

Россия "переведет" Европу на дрова, если будут блокировать Северный поток (4 новости)

«В МИД России предположили, что в случае блокирования строительства российского газопровода «Северный поток-2» Европа будет вынуждена перейти на дрова. Как…»

Россия не в первый раз сталкивается с блокированием энергетических проектов, заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.В случае блокирования строительства газопровода "Северный поток 2" Европа будет испытывать нехватку газа. Об этом 13 декабря во время брифинга в Москве заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает официальный сайт ведомства.

12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой осудил строительство газопровода "Северный поток 2". По словам Захаровой, Россия не в первый раз сталкивается с блокированием "мирных, выгодных, перспективных энергетических проектов".

"В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа призывают отказаться, на дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить. Чьи интересы выражают эти люди? Если они заявляют, что выражают интересы обывателя, то это ложь. Обывателю нужно тепло и чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги", сказала она.

"Северный поток 2" второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

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Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

12 ноября министр иностранных дел Павел Климкин и американская делегация во главе с министром энергетики США Риком Перри договорились, что страны будут совместными усилиями противодействовать реализации проекта "Северный поток 2".

11 декабря стало известно, что в Конгрессе США приняли резолюцию против "Северного потока 2".

Обновлено в 18:03 "Еще не построили, а уже угрожают, что Европа замерзнет и вынуждена будет перейти на дрова. Интересно, а россияне тогда перейдут на сухари? До сих пор европейцы жили без газпромовского "Северного потока 2" и дровами не топили дома, а тут вдруг "замерзнут"... знакомая риторика", отметили в "Нафтогазі".

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия "переведет" Европу на дрова, если будут блокировать Северный поток»
Фото Россия "переведет" Европу на дрова, если будут блокировать Северный поток
Фото "На дрова будут переходить?". В МИД РФ прокомментировали резолюцию Европарламента с критикой "Северного потока - 2"
Фото "Нафтогаз": В РФ угрожают, что Европа вынуждена будет перейти на дрова. А россияне тогда перейдут на сухари?
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