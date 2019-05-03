Россия попытается создать искусственный газовый кризис в Украине в 2020, - Коболев (4 новости) «За риторикой России на самом деле скрывается подготовка к следующему газовому кризису»

Российская Федерация намерена создать газовый кризис в Украине в начале 2020 года. Такую позицию высказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью изданию "Голос Америки".

"Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попробовать создать кризис, который позволит им протолкнуть собственный интерес. Кризис, о котором говорю, который может иметь место в январе 2020-го года, можно назвать газовой войной. И, я считаю, что ее вероятность очень высокая", - сказал Коболев.

Чтобы противостоять "газовой агрессии", Украина должна готовиться по двум направлениям, убежден Коболев.

"Здесь возможны увеличение мощностей получения газа с европейского направления, а также финансирование дополнительного объема газа в подземных хранилищах Украины", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз".

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Как известно, 1 января 2020 года завершается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 2 апреля сообщил, что Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа.

"О потребности России в транзите и готовности Газпрома заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал Коболев.