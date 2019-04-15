Россия прекратила сотрудничество с НАТО

В МИД России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости в понедельник, 15 апреля.

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалось НАТО - под "холодную войну", - заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.

В то же время Грушко заверил, что военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества.

"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское…

Отметим, на прошлой неделе в НАТО приняли пакет мер по Черному морю, который предполагает усиление активности блока в регионе. В частности, в таких направлениях как подготовка военно-морских сил Украины и Грузии.

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Обновлено в 20:26 Соответствующее заявление Грушко сделал в интервью российскому «РИА Новости». «НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал он.

Обновлено в 20:26 Замглавы МИД РФ считает, что Альянс "зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией", вернувшись к доктрине холодной войны диалог и сдерживание. Грушко обвинил НАТО в постоянном наращивании военных расходов.