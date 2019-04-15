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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 20:26
· НАТО · Россия · МИД
Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Россия прекратила сотрудничество с НАТО (12 новостей)

«В МИД РФ снова заговорили о Холодной войне»

В МИД России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости в понедельник, 15 апреля.

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалось НАТО - под "холодную войну", - заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.

В то же время Грушко заверил, что военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества.

"Они зашли слишком далеко": Россия остановила военное и гражданское…

Отметим, на прошлой неделе в НАТО приняли пакет мер по Черному морю, который предполагает усиление активности блока в регионе. В частности, в таких направлениях как подготовка военно-морских сил Украины и Грузии.

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Обновлено в 20:26 Соответствующее заявление Грушко сделал в интервью российскому «РИА Новости». «НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал он.

Обновлено в 20:26 Замглавы МИД РФ считает, что Альянс "зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией", вернувшись к доктрине холодной войны диалог и сдерживание. Грушко обвинил НАТО в постоянном наращивании военных расходов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия прекратила сотрудничество с НАТО»
Фото Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Фото МИД РФ: Сотрудничество с НАТО полностью прекращено
Фото НАТО и Россия полностью прекратили сотрудничество – МИД РФ
Фото Замглавы МИД РФ заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество. В Альянсе утверждают, что диалог продолжается
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Комментарии Комментарии  ·  15.04.19, 14:15 В МИД РФ напомнили о безопасности Европы Россия полностью прекратила военное и гражданское сотрудничество с Североатлантическим альянсом.Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.04.19, 14:31 Россия на данный момент не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере.
Униан Униан  ·  15.04.19, 16:25 В Москве говорят, что на сегодня позитивной повестки в отношениях между Альянсом и РФ не существует.
Украинская правда Украинская правда  ·  15.04.19, 16:34 Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью остановили сотрудничество по гражданским и военным направлениям по инициативе Альянса.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.04.19, 17:19 В МИД РФ снова заговорили о "Холодной войне".
Хвиля Хвиля  ·  15.04.19, 18:02 Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о полном прекращении по гражданской и военной... Сообщение РФ полностью прекратила военное и гражданское сотрудничество с НАТО появились…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  15.04.19, 18:51 Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.04.19, 19:17 Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданским и военным направлениями по инициативе Альянса.
ForUm ForUm  ·  15.04.19, 20:26 Североатлантический Альянс и РФ полностью прекратили сотрудничество по гражданскому и военному направлениям, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Соответствующее заявление Грушко сделал в интервью…
Гордон Гордон  ·  15.04.19, 20:26 Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Спикер НАТО Оана Лунгеску отметила, что союзники готовы…
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