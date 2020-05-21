Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг (3 новости) «Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг уверен, что Российская Федерация продолжит распространять фейки в социальной сети для вмешательства в выборы. Цукерберг…»

Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг прогнозирует, что правительства других стран, в том числе России будут пытаться использовать Facebook для вмешательства в выборы других стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет издание, Марк Цукерберг обнаружил, что Facebook ведет "гонки вооружений" против России, Ирана и Китая, как гигантские бои в социальных медиа за прекращение избирательных вмешательств и дезинформацию относительно коронавируса.

По словам Цукерберга, Facebook обладает способностью "защищать целостность" будущих выборов в США 2020 года, но признал, что "страны продолжают пытаться вмешиваться".

Он также предупредил, что фейковые новости, что распространяются вокруг теорий заговора относительно 5G, составляют "риск немедленного вреда" для пользователей сайта, и его команда срочно работает над тем, чтобы удалять сообщение.

Десятки нападений на вышки 5G пронеслись по всей Великобритании.