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Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, – разведка ЕС

Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, – разведка ЕС (4 новости)

«РФ хочет уменьшить явку молодых избирателей»

Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, однако применяет не такие откровенные методы, как во время президентских выборов США или выборов во Франции.

"Европейские разведслужбы убеждены, что Россия видит в избирательной борьбе в Европе шанс для дестабилизации ЕС. Однако Москва изменила свои методы", - об этом со ссылкой на европейские разведслужбы сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так зафиксированы попытки влияния России с помощью социальных сетей. А еще государственные российские телеканалы вроде RT, который работает на многих языках, поддерживают ориентированных на Россию политиков и партии и евроскептиков. Больше всего пытаются повлиять на молодежь, навязывая мнение о незначительности выборов.

По мнению специалистов, Россия изменила свои методы на менее откровенные потому, что последствиями предыдущих попыток вмешательства стали высылки многих дипломатов РФ из зарубежных стран. Еще одна причина - это то, что западным спецслужбам удалось уничтожить многие российские сети, в которые Москва вложила много денег и ресурсов.

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При этом в РФ любые обвинения отвергают. В частности, в МИД России заявляют, что государство не вмешивается в выборы в государствах ЕС и других странах, и не делала этого раньше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать расследование о заговоре его избирательного штаба с Россией в 2016 году, было попыткой государственного переворота. Трамп отметил, что стремится вернуться к моменту, когда все началось, и изучить его.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, – разведка ЕС»
Фото Россия пытается вмешаться в выборы в Европарламент, влияя на молодежь – разведка ЕС
Фото Спецслужбы ЕС рассказали о попытках России повлиять на выборы в Европарламент
Фото Разведка ЕС: Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент
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