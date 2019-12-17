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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:33
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Россия расширила санкционный список по Украине

Россия расширила санкционный список по Украине (7 новостей)

«В то де время два украинца перестали быть персонами нон грата в Москве»

Правительство России внесло еще девять украинцев в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте правительства РФ во вторник, 17 декабря.

Согласно постановлению российского правительства, двоих украинцев исключили из вышеуказанного списка. На данный момент в нем находятся около 570 человек.

Новые санкции распространились и на некоторые товары. Ввоз из Украины в Россию запрещен для следующих наименований: кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты, также другие изделия медицинского назначения.

Кроме того, санкции распространились и на радиаторы, котлы центрального отопления, части жидкостных насосов. Также перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Зеленский дал интервью российскому каналу
Зеленский дал интервью российскому каналу "Россия-1"

Обновлено в 17:11 В то де время два украинца перестали быть персонами нон грата в Москве.

Обновлено в 17:33 Это депутаты Одесского горсовета, большинство из которых близки к мэру Геннадию Труханову или к его бывшему деловому партнеру Владимиру Галантернику. Сам Труханов и Галантерник попали в санкционный список РФ еще в прошлом году.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.12.19, 14:07 В Россию из Украины запрещено ввозить крахмал, глюкозу и глюкозо-фруктовые сиропы
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.12.19, 15:29 Правительство России приняло решение внести несколько украинцев в санкционные списки. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном во вторник, 17 декабря. Ранее сегодня стало известно,…
MIGnews MIGnews  ·  17.12.19, 16:42 Правительство Российской Федерации приняло решение внести несколько граждан Украины в санкционные списки.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.12.19, 16:46 Российское правительство внесло еще девять граждан Украины в санкционный список и дополнило перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.12.19, 17:11 В то де время два украинца перестали быть персонами нон грата в Москве.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.12.19, 17:33 В санкционные списки России внесены девять граждан Украины, еще двое - исключены. Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 декабря. Так, в список внесены:…
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