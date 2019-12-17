Россия расширила санкционный список по Украине (7 новостей) «В то де время два украинца перестали быть персонами нон грата в Москве»

Правительство России внесло еще девять украинцев в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте правительства РФ во вторник, 17 декабря.

Согласно постановлению российского правительства, двоих украинцев исключили из вышеуказанного списка. На данный момент в нем находятся около 570 человек.

Новые санкции распространились и на некоторые товары. Ввоз из Украины в Россию запрещен для следующих наименований: кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты, также другие изделия медицинского назначения.

Кроме того, санкции распространились и на радиаторы, котлы центрального отопления, части жидкостных насосов. Также перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Зеленский дал интервью российскому каналу "Россия-1"

Обновлено в 17:11 В то де время два украинца перестали быть персонами нон грата в Москве.

Обновлено в 17:33 Это депутаты Одесского горсовета, большинство из которых близки к мэру Геннадию Труханову или к его бывшему деловому партнеру Владимиру Галантернику. Сам Труханов и Галантерник попали в санкционный список РФ еще в прошлом году.