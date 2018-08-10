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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:42
· Россия · Руководство · Российская Федерация
Россия рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россия рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (7 новостей и 1 видео)

«РФ фактически пытается начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины, отметил секретарь СНБО»

Военно-политическое руководство Российской Федерации (РФ) рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), говорится на сайте оборонного ведомства.

По словам Турчинова, наращивание военного присутствия РФ сочетается с "грубым нарушением международного морского права в Азовском море".

"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - отметил Турчинов.

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Обновлено в 10:50 Военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил, где ...

Обновлено в 11:42 Росія вважає Азово-Чорноморський регіон - плацдармом для подальшої експансії на територію України. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж»
Фото Россия рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для дальнейшей экспансии, - СНБО
Фото "Важный плацдарм для дальнейшей экспансии": Турчинов раскрыл планы РФ в Азово-Черноморский регионе
Фото РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для дальнейшей экспансии, - СНБО
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.08.18, 09:18 Военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.
Униан Униан  ·  10.08.18, 10:00 Секретарь СНБО посетил район проведения Операции Объединенных сил, проверил готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.08.18, 10:44 РФ фактически пытается начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины, отметил секретарь СНБО.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  10.08.18, 10:50 Военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.08.18, 11:42 Росія вважає Азово-Чорноморський регіон - плацдармом для подальшої експансії на територію України. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
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