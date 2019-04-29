  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию
Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:33
· Россия · Украинские товары · Казахстан · Киргизия
Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию

Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию (5 новостей)

«С соответствующей просьбой обратились Казахстан и Кыргызстан»

В России обрабатывают поправки в законодательство, касающиеся транзита подсанкционных украинских товаров через РФ на территорию стран Азии.

Украине разрешили перевозить грузы через Россию в Казахстан и Киргизию. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях ", - отметил он.

Приходько отметил, что указ действует до 1 июля 2019 года.

Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия
Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

"В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в других действующих законодательных норм, касающихся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил чиновник.

Словакия прекратила транспортировку некачественной российской нефти. Накануне это сделали Беларусь, Польша и Германия.

Обновлено в 17:40 Украине разрешили перевозить грузы через Россию в Казахстан и Киргизию. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Обновлено в 18:33 По словам Приходько, в Москве готовят поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран членов Евразийского экономического союза. Условием транзита будет соблюдение правил навигационного пломбирования и учета, заявил чиновник.

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию»
Фото Россия разрешила транзит в Азию санкционных украинских товаров
Фото Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию
Фото Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию
Фото Правительство РФ отменило запрет на транзит ряда украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  29.04.19, 14:20 С соответствующей просьбой обратились Казахстан и Кыргызстан.
Гордон Гордон  ·  29.04.19, 18:33 Россия готовит поправки в законодательство, касающиеся возможности транзита подсанкционных украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ

Путин заявил, что Киев вдвое переплачивает за газ
Украина может возобновить транзит нефти из РФ в мае

Украина может возобновить транзит нефти из РФ в мае
Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро

Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро
Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара снизился на межбанке
Розенко рассказал, что будет с переоформлением субсидий

Розенко рассказал, что будет с переоформлением субсидий
Украина увеличила государственный долг

Украина увеличила государственный долг
Словакия прекратила транзит российской нефти

Словакия прекратила транзит российской нефти
Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод &quot;Дружба&quot;

Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
К Путину на День Победы не приедут лидеры других государств

К Путину на День Победы не приедут лидеры других государств
В Киеве горел приют для кошек

В Киеве горел приют для кошек
Цимбалюк назначен Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене

Цимбалюк назначен Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене
Украина и Чехия будут сотрудничать в расследовании преступлений, связанных с ОПГ

Украина и Чехия будут сотрудничать в расследовании преступлений, связанных с…
В Запорожье на джазовом фестивале произошло ЧП: избили и ограбили парня

В Запорожье на джазовом фестивале произошло ЧП: избили и ограбили…
Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс

Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
Группа по охране океана сообщила о подаче иска против аквариума во Франции, где погибли 30 редких акул-молотов

Группа по охране океана сообщила о подаче иска против аквариума…
Минобразования предложило лишать ученой степени за плагиат в диссертации

Минобразования предложило лишать ученой степени за плагиат в диссертации
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.