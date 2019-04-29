Россия разрешила украинский транзит в Казахстан и Киргизию (5 новостей) «С соответствующей просьбой обратились Казахстан и Кыргызстан»

В России обрабатывают поправки в законодательство, касающиеся транзита подсанкционных украинских товаров через РФ на территорию стран Азии.

Украине разрешили перевозить грузы через Россию в Казахстан и Киргизию. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях ", - отметил он.

Приходько отметил, что указ действует до 1 июля 2019 года.

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"В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в других действующих законодательных норм, касающихся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил чиновник.

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Обновлено в 17:40 Украине разрешили перевозить грузы через Россию в Казахстан и Киргизию. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Обновлено в 18:33 По словам Приходько, в Москве готовят поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран членов Евразийского экономического союза. Условием транзита будет соблюдение правил навигационного пломбирования и учета, заявил чиновник.