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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:49
· Россия · Мониторинговая миссия · Работа · Войска · Миссия · Миссия ОБСЕ
Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер (4 новости)

«Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе»

Российская Федерация и ее войска регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в своем Twitter.

По его словам, Москва пытается скрыть от мира последствия катастрофы, к которой привели ее действия в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.

Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе, –подчеркнул Волкер.

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Также, спецпредставитель Госдепа дал ссылку на твит с отчетом СММ ОБСЕ. "Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашему свободному передвижению препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий", – говорится в отчете.

Обновлено в 19:49 Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.18, 18:45 Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом в Тwitter написал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.По словам…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 18:59 Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Новое Время Новое Время  ·  07.08.18, 19:49 Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
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