Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Российская Федерация и ее войска регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса.
Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в своем Twitter.
По его словам, Москва пытается скрыть от мира последствия катастрофы, к которой привели ее действия в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.
Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе, –подчеркнул Волкер.
Также, спецпредставитель Госдепа дал ссылку на твит с отчетом СММ ОБСЕ. "Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашему свободному передвижению препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий", – говорится в отчете.
Обновлено в 19:49 Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.