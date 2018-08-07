Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер (4 новости) «Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе»

Российская Федерация и ее войска регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в своем Twitter.

По его словам, Москва пытается скрыть от мира последствия катастрофы, к которой привели ее действия в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.

Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе, –подчеркнул Волкер.

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Также, спецпредставитель Госдепа дал ссылку на твит с отчетом СММ ОБСЕ. "Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашему свободному передвижению препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий", – говорится в отчете.

Обновлено в 19:49 Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.