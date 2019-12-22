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Происшествия
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:31
· Россия · Строительство · Корабль
Россия собирается завершить "Северный поток-2" вопреки санкциям

Россия собирается завершить "Северный поток-2" вопреки санкциям (5 новостей)

«Россия в ближайшее время не сможет продолжить строительство трубопровода Северный поток-2»

Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки скандального газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских. Те же прекратили участие в проекте из-за санкций США.

Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании, сообщает S&P.

В то же время этот корабль имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

Разрешение на работы, которое Дания 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. Зато у российского корабля такой системы нет.

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"Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.

Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востока России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

"Северный поток-2": основное

ПП2 – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

Карта "Северного потока-2"

Что известно о "Северном потоке-2":

  • Стоимость проекта: 10 миллиардов евро.

  • Пропускная способность: 55 миллиардов кубометров в год.

  • Длина: 2 тысячи 460 километров.

  • Оператор: компания Nord Stream 2 AG.

  • Основатель и владелец Nord Stream 2 AG: российский монополист "Газпром".

  • Партнеры: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

    • Сейчас "Северный поток 2" готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка через Данию – не давала разрешение на строительство в своих водах.

    Действие американских санкций

    Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

    В частности, санкции будут касаться:

  • судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

  • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

  • руководителей компаний, занимающих

    Обновлено в 09:53 Российским судам трудно будет продолжить прокладку трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США.

    Обновлено в 12:31 По данным аналитиков, для завершения строительства может быть использовано судно "Фортуна", но оно способно прокладывать только 1 км в день. Кроме того, в водах Дании разрешено использовать только суда с динамическим позиционированием, которое было у судов компании Allseas, но которого нет у "Фортуны".

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.12.19, 08:46 Россия в ближайшее время не сможет продолжить строительство трубопровода "Северный поток-2".
    Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 09:47 Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2" вопреки санкционному давлению.
    Украинская правда Украинская правда  ·  22.12.19, 09:53 Российским судам трудно будет продолжить прокладку трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США.
    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.12.19, 12:31 Российским судам трудно будет продолжить прокладку трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США. Агентство SP Global Platts…
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