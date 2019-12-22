Россия собирается завершить "Северный поток-2" вопреки санкциям

Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки скандального газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских. Те же прекратили участие в проекте из-за санкций США.
Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании, сообщает S&P.
В то же время этот корабль имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".
Разрешение на работы, которое Дания 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. Зато у российского корабля такой системы нет.
"Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.
Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востока России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.
Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.
"Северный поток-2": основное
ПП2 – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.
Карта "Северного потока-2"
Что известно о "Северном потоке-2":
Сейчас "Северный поток 2" готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка через Данию – не давала разрешение на строительство в своих водах.
Действие американских санкций
Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.
В частности, санкции будут касаться:
Обновлено в 09:53 Российским судам трудно будет продолжить прокладку трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США.
Обновлено в 12:31 По данным аналитиков, для завершения строительства может быть использовано судно "Фортуна", но оно способно прокладывать только 1 км в день. Кроме того, в водах Дании разрешено использовать только суда с динамическим позиционированием, которое было у судов компании Allseas, но которого нет у "Фортуны".