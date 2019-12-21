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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:08
· ООН · Сотрудники
Россия создала агентурную сеть в рамках ООН, – Ельченко

Россия создала агентурную сеть в рамках ООН, – Ельченко (6 новостей)

«Владимир Ельченко рассказал об агентурной сети, созданной в рамках ООН»

Большинство сотрудников российского постоянного представительства в ООН являются агентами Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью новоназначенного посла в США Владимира Ельченко для Укринформ.

Как рассказал Ельченко, который ранее был постпредом Украины в ООН, члены российской делегации скрыто или открыто работают на спецслужбы. Он добавил, что Россия скрыто влияет на работу ООН, используя сотни россиян.

"Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - заявил он.

По его словам, время от времени спецслужбы США выявляют российских агентов и просят их вернуться в Россию.

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Заместитель генсека ООН собралась в Украину

"Мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают", - отметил Ельченко.

Обновлено в 09:54 Новоназначенный посол Украины в США, бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью Укринформу заявил, что половина россиян, работающи в ООН являются скрытыми или открытыми агентами ФСБ России. По его словам, "российские кадры работают на спецслужбы России или, в…

Обновлено в 10:08 Из-за 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций

ФОТО К НОВОСТИ: «Россия создала агентурную сеть в рамках ООН, – Ельченко»
Фото Ельченко: В ООН действует сеть агентов ФСБ России
Фото Ельченко: в ООН действует сеть российского ФСБ
Фото В ООН действует сеть агентов ФСБ России, - Ельченко
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.12.19, 08:32 Россия имеет огромное влияние в ООН, прежде всего, как постоянный член Совета Безопасности, отметил посол
Телеграф Телеграф  ·  21.12.19, 08:57 Владимир Ельченко рассказал об "агентурной сети, созданной в рамках ООН".
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Фокус Фокус  ·  21.12.19, 09:54 Новоназначенный посол Украины в США, бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью Укринформу заявил, что  половина россиян, работающи в ООН являются скрытыми или открытыми…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  21.12.19, 10:08 Из-за 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций
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