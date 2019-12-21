Россия создала агентурную сеть в рамках ООН, – Ельченко (6 новостей) «Владимир Ельченко рассказал об агентурной сети, созданной в рамках ООН»

Большинство сотрудников российского постоянного представительства в ООН являются агентами Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью новоназначенного посла в США Владимира Ельченко для Укринформ.

Как рассказал Ельченко, который ранее был постпредом Украины в ООН, члены российской делегации скрыто или открыто работают на спецслужбы. Он добавил, что Россия скрыто влияет на работу ООН, используя сотни россиян.

"Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - заявил он.

По его словам, время от времени спецслужбы США выявляют российских агентов и просят их вернуться в Россию.

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"Мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают", - отметил Ельченко.

Обновлено в 09:54 Новоназначенный посол Украины в США, бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью Укринформу заявил, что половина россиян, работающи в ООН являются скрытыми или открытыми агентами ФСБ России. По его словам, "российские кадры работают на спецслужбы России или, в…

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