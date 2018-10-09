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"Россия токсична": Гончаренко пришел на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках (ФОТО)

"Россия токсична": Гончаренко пришел на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках (ФОТО) (4 новости)

«Алексей Гончаренко во время выступления с речью перед Парламентской ассамблеей Совета Европы по санкциям против РФ надел резиновые перчатки»

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко отметил, что генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, который выступает против антироссийских санкций, стоит помнить о причастности РФ к отравлению людей.Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко на заседании 9 октября выступил по поводу антироссийских санкций в резиновых перчатках. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он обратился к генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, который выступает против антироссийских санкций: "Если Вы открываете ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать".

Гончаренко отметил, что РФ причастна к отравлениям, и в ПАСЕ тоже есть опасность стать жертвой отравляющих веществ.

После выступления украинского нардепа ведущая заседания заявила, что они находятся "не на театральной сцене, поэтому не стоит одеваться, как на театральной сцене".

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Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, 28 января 2015 года ассамблея продлила санкции. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года. РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016-й и 2017 годы, она не принимает участие в работе ПАСЕ и в этом году.

В сентябре 2017 года вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не будет финансировать ПАСЕ в 2018 году. Сумма ежегодного взноса России на финансирование ПАСЕ составляет около €40 млн.

29 июня 2018 года бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее благодаря изменениям правил и процедур ассамблеи.

8 октября стало известно, что бюро ПАСЕ отказалось от предложения генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда не рассматривать вопрос санкций в отношении национальных делегаций. "Европейская правда" сообщила, что политическим группам и странам участницам ПАСЕ разослали от Ягланда закрытый документ о "незаконности" санкций против РФ.

Комитет по вопросам правил процедуры ПАСЕ поддержал исключающие "прощение" России поправки к проекту изменений в правила введения санкций.

Голосование об изменениях в устав намечено на 9 октября.

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Depo.ua Depo.ua  ·  09.10.18, 14:14 Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает Depo.ua . "Сегодня пришел на заседание ПАСЕ в защитных перчатках, чтобы продемонстрировать парламентариям, что будет, если изменят регламент…
MIGnews MIGnews  ·  09.10.18, 14:45 Алексей Гончаренко во время выступления с речью перед Парламентской ассамблеей Совета Европы по санкциям против РФ надел резиновые перчатки.
Думская Думская  ·  09.10.18, 15:19 Если вы впускаете Россию через дверь, то проверьте вашу дверную ручку. Такое мнение выразил народный депутат и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Во время выступления выступая перед…
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