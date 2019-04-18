Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля (5 новостей) «С 1 июня текущего гoда российские нефть, уголь и нефтепродукты можно будет ввозить в Украину на основании спецразрешений»

Россия ввела новые ограничения на торговлю с Украиной.

В частности запретила продавать в Украину нефть, бензин и уголь. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают "РИА Новости".

С 1 июня нефтепродукты будут ввозить только по специальным разрешениям.

"Также расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Речь идет об украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Ее стоимость за прошлый год составила почти $250 миллионов", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

По его словам, это ответ на санкции со стороны Украины.

10 апреля Украина расширила список товаров, которые запрещено ввозить из России. Добавила стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики. В то же время в конце прошлого года Кабмин продлил до 31 декабря 2019-го ограничения на ввоз из России молочных продуктов, чая, кофе, пива, алкоголя, средств личной гигиены, железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства.

Обновлено в 15:57 С 1 июня правительство РФ запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Но, дело в том, что нефть из России к нам не заходит вообще. Причем уже много лет. А вот доля дизельного топлива и сжиженного...