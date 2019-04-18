Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля

Россия ввела новые ограничения на торговлю с Украиной.
В частности запретила продавать в Украину нефть, бензин и уголь. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают "РИА Новости".
С 1 июня нефтепродукты будут ввозить только по специальным разрешениям.
"Также расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Речь идет об украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Ее стоимость за прошлый год составила почти $250 миллионов", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, это ответ на санкции со стороны Украины.
10 апреля Украина расширила список товаров, которые запрещено ввозить из России. Добавила стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики. В то же время в конце прошлого года Кабмин продлил до 31 декабря 2019-го ограничения на ввоз из России молочных продуктов, чая, кофе, пива, алкоголя, средств личной гигиены, железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства.
Обновлено в 15:57 С 1 июня правительство РФ запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Но, дело в том, что нефть из России к нам не заходит вообще. Причем уже много лет. А вот доля дизельного топлива и сжиженного...