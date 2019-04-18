Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину (13 новостей) «Решение должно вступить в силу 1 июня»

Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «ТАСС».

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.

«Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов», - отметил Медведев.

В то же время премьер-министр РФ отметил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

«Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты», - отметил он.

Как отмечает «112», по данным ДФС, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. Импорт из Беларуси в денежном выражении составляет 2,11 млрд долларов (38,1%), из России - 2,07 млрд долларов (37,3%), а из Литвы - 570,5 млн долларов (10,3%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 787,3 млн долларов.

Поставки российского угля в Украину в 2018 году выросли на 29% - до 12,4 млн тонн, сообщало Минэнерго РФ. Ведомство прогнозировало, что в 2019 году объем экспорта сохранится на том же уровне.

Обновлено в 15:42 Росія обмежила експорт нафти та бензину до України. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. #Еспресо #нафта #бензин #Росія #експорт Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 16:51 Эксперт считает, что за месяц отечественный топливный рынок переориентируется на других поставщиков