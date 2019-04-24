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Россиянина оштрафовали за пост "Путин – сказочный дол***"

Россиянина оштрафовали за пост "Путин – сказочный дол***" (6 новостей)

«В России впервые вынесли наказание за оскорбление власти. Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина»

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта В России жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он я написал "Путин – сказочный *******". Мужчине 34 года и он недавно освободился из колонии, где отсидел больше двух лет за кражу (мужчина признал свою вину и освободился условно-досрочно). В "ВКонтакте" в Картыжев постоянно критикует российскую власть. По материалам административного производства, 31 марта Картыжев опубликовал на своей странице два видео о российской власти. В одном из комментариев речь шла о том, что правительство России решило предоставить Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 миллионов долларов; второй ролик – опрос жителей Костромы про "Единую Россию". Оба видео Картыжев сопроводил подписью "Путин – сказочный *******". Картыжев сознался, что публиковал ролики, но уточнил, что в постах мата не было, мол, он написал "Путин – сказочный дол…", а это может значить что угодно, вплоть до "Путин – сказочный долгожитель". Картыжев уверен, что надпись "Путин – сказочный *******" на его странице оставили полицейские, которые якобы взломали его страницу и отредактировали посты. Отмечается, что закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Посты на странице Картыжева появились спустя два дня. А уже 2 апреля капитан полиции по фамилии Ментовский из отделения МВД по Маловишерскому району составил рапорт о том, что обнаружил на странице Картыжева посты, "оскорбляющие общественную нравственность", и демонстрирующие "явное неуважение к государству". 3 апреля против Картыжева возбудили дело об административном правонарушении по статье о неуважении к власти. Картыжев говорит, что полицейские требовали от него признать вину. Он уверял, что написал только "Путин – сказочный дол…" и не использовал мат. Как сообщали "Комментарии" , 13 марта Совет Федерации России поддержал закон о запрете распространения фейковых новостей.

Обновлено в 15:22 В России впервые вынесли наказание за оскорбление власти. Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина.

Обновлено в 16:32 Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти - он опубликовал во "ВКонтакте" записи, в которых якобы написал "Путин — сказочный *******", сообщает "Медуза". Многие пользователи соцсетей пишут посты,

ФОТО К НОВОСТИ: «Россиянина оштрафовали за пост "Путин – сказочный дол***"»
Фото "Путин – сказочный *******": В РФ арестовали пользователя за оскорбление власти
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.04.19, 11:50 Россияне запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку жителя Новгородской области Юрия Картыжева, которого оштрафовали за пост "Путин – сказочный д#лбоеб".
Украинская правда Украинская правда  ·  24.04.19, 12:12 В России жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин – сказочный *******".
Украинская правда Украинская правда  ·  24.04.19, 14:47 Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картыжева за слова "Путин – сказочный дол…".
Униан Униан  ·  24.04.19, 15:22 В России впервые вынесли наказание за оскорбление власти. Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.04.19, 16:32 Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти - он опубликовал во "ВКонтакте" записи, в которых якобы…
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