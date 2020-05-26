  1. Главная
  2. Новости
  3. Российская "Рот-Фронт" судится с Roshen из-за упаковки конфеты "Ромашка"
Finance Finance ·
· Roshen
Российская "Рот-Фронт" судится с Roshen из-за упаковки конфеты "Ромашка"

Российская "Рот-Фронт" судится с Roshen из-за упаковки конфеты "Ромашка" (3 новости)

«Иск подан российской компанией "Рот Фронт"»

Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, пишет Коммерсант.

Согласно им, ”Рот Фронт” хочет запретить Roshen зарегистрировать этикетку с изображением ромашки из-за возможной ”путаницы” для потребителей. В материалах дела указано, что «Рот Фронт» подал соответствующий иск в Общий суд ЕС с требованием запретить Roshen регистрацию этикетки в 2017 году. Положительное решение по иску в сентябре 2018 было аннулировано. Сейчас «Рот Фронт» попросил отменить решение об отклонении своего возражения, поданного в 2017 году. Суд удовлетворил требование компании и постановил взыскать судебные издержки «Рот Фронта» с Европейского бюро по интеллектуальной собственности. У Roshen начались проблемы в России летом 2013 года. Тогда «Роспотребнадзор объявил о запрете на ввоз продукции четырех украинских фабрик Roshen, поскольку конфеты якобы не соответствовали нормативам по содержанию жиров и органо...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 10:43 Иск подан российской компанией "Рот Фронт"
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 11:33 После судебной тяжбы с ООО "Хладопром" (Харьков) из-за мороженного "Киевский торт", Кондитерская компания"Рот-Фронт" (Россия) просит Суд Европейского Союза отклонить регистрацию одного из крупнейших производителей…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Бесплодная&quot; англичанка забеременела на карантине

"Бесплодная" англичанка забеременела на карантине
В Милане рассказали о степени серьезности травмы звезды футбола Ибрагимовича

В Милане рассказали о степени серьезности травмы звезды футбола Ибрагимовича
Грачевский раскритиковал дочь Успенского за &quot;отца-тирана&quot;

Грачевский раскритиковал дочь Успенского за "отца-тирана"
Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детей

Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детей
Каждый третий энергоблок АЭС в Украине не работает

Каждый третий энергоблок АЭС в Украине не работает
Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для…
Как изменились онлайн-платежи украинцев во время карантина — исследование

Как изменились онлайн-платежи украинцев во время карантина — исследование
Словения вводит карантин для туристов

Словения вводит карантин для туристов
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.