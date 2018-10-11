Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет (6 новостей и 1 видео) «Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет говорит, что Русская церковь может остаться в Украине после получения Киевом автокефалии, но…»

Создание единой православной церкви в Украине не означает, что русская церковь не будет иметь права на существование, однако не сможет называть украинской. Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский Филарет, передает корреспондент РБК-Украина.

"Создание в Украине единой украинской православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не могут существовать другие церкви. Имеется в виду русская церковь. Ибо украинские епархии, которые не присоединятся к единой украинской православной церкви и не будут иметь права называться украинской церковью. Но право на существование будут иметь. Причем равное право. Только будут называться русская церковь", - сообщил Филарет