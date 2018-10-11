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Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет

Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет (6 новостей и 1 видео)

«Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет говорит, что Русская церковь может остаться в Украине после получения Киевом автокефалии, но…»

Создание единой православной церкви в Украине не означает, что русская церковь не будет иметь права на существование, однако не сможет называть украинской. Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский Филарет, передает корреспондент РБК-Украина.

"Создание в Украине единой украинской православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не могут существовать другие церкви. Имеется в виду русская церковь. Ибо украинские епархии, которые не присоединятся к единой украинской православной церкви и не будут иметь права называться украинской церковью. Но право на существование будут иметь. Причем равное право. Только будут называться русская церковь", - сообщил Филарет

ФОТО К НОВОСТИ: «Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет»
Фото Русская церковь не будет иметь права называться украинской, - Филарет
Фото Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет
Фото Российские церкви потеряют право называться украинскими, - Филарет
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Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.18, 19:46 Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет говорит, что Русская церковь может остаться в Украине после получения Киевом автокефалии, но называться украинской уже не сможет.
Новое Время Новое Время  ·  11.10.18, 20:05 Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после предоставления Томоса об автокефалии епархии Московского патриархата, которые откажутся от объединения, не смогут…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.10.18, 21:25 Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет говорит, что Русская церковь может остаться в Украине после получения Киевом автокефалии, но называться украинской уже не сможет
УРА-Информ УРА-Информ  ·  11.10.18, 21:32 Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский Филарет возле Владимирского собора в Киеве. По словам Филарета, такие церкви продолжат свою деятельность…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 21:39 Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что в Украине имеют право существовать другие православные церкви, но "Украинской церковью" будут называться только те, кто войдут…
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