Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал (3 новости) «Российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня в понедельник 25 мая»

За прошедшие сутки, 25 мая, вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник ...

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