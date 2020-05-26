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Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал

Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадал (3 новости)

«Российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня в понедельник 25 мая»

За прошедшие сутки, 25 мая, вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом штаб ООС сообщает в Facebook. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник ...

Сообщение Сутки в ООС: боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня появились сначала на Прямий.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 07:25 За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащи не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.05.20, 08:43 Российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня в понедельник 25 мая
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