Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против РФ

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, странам ЕС, США, Канаде и другим с призывом: усилить санкции против России из-за решения Владимира Путина предоставлять российское гражданство жителям ОРДЛО по упрощенной процедуре. За соответствующее обращение проголосовали 230 народных депутатов на заседании парламента в четверг, 25 апреля.

О чем говорится в постановлении Рады по санкциям против России?

Украинский парламент призывает осудить "деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине", а также совместить с Украиной усилия в противодействии агрессивным действиям России. А для этого – ужесточить международные санкции против РФ.

"Предыдущая практика противоправного использования Россией института гражданства на оккупированных территориях свидетельствует о ее принудительном и дискриминационном характере, является инструментом совершения преступлений против человечности и влечет нарушение прав человека", – говорится в обращении Верховной Рады.

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Поэтому парламент Украины осудил агрессивные действия руководства РФ. По мнению депутатов, своим указом Путин создает правовые условия для возможности официального применения вооруженных сил РФ против Украины. Ведь российское законодательство разрешает использовать вооруженные силы "для защиты граждан РФ за пределами территории РФ".

В этом же постановлении Рада признала указ Путина о паспортах "юридически ничтожным". Он не может изменить принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. И Путин должен был бы отменить указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО, если бы намеревался придерживаться международных норм и договоренностей.

Что предполагает скандальный указ Путина?• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев. • Лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО, могут получить паспорта РФ без экзаменов и соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. • Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.