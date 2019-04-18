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Российские телеканалы собираются транслировать дебаты Зеленского и Порошенко

Российские телеканалы собираются транслировать дебаты Зеленского и Порошенко (5 новостей)

«Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что будет смотреть дебаты»

В пятницу каналы РФ будут транслировать дебаты кандидатов Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Освещать дебаты планирует канал "Россия 24". Кроме того, телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia. Дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом. В эфире телеканала "Дождь" в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом". Ранее мы писали, что на сайте debaty2019.org.ua остановлено распространение билетов на НСК Олимпийский, где в пятницу, 19 апреля состоятся дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Отметим, что охрану общественного порядка во время голосования во втором туре президентских выборов будут обеспечивать 72,4 тыс. полицейских. Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, в охране окружных и участковых избирательных комиссий будут задействованы более 50 тыс. полицейских.

ФОТО К НОВОСТИ: «Российские телеканалы собираются транслировать дебаты Зеленского и Порошенко»
Фото Российские телеканалы будут транслировать дебаты Порошенко и Зеленского
Фото Российские пропагандистские каналы собрались транслировать дебаты Зеленского и Порошенко
Фото Дебаты Порошенко и Зеленского покажут на российском ТВ
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.04.19, 15:34 Пропагандистские телеканалы страны-агрессора России решили транслировать дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые состоятся 19 апреля. Об этом сообщает…
ТСН ТСН  ·  18.04.19, 15:37 Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что будет смотреть дебаты.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.04.19, 15:45 Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля будут транслировать, в том числе, российские телеканалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.Сообщается, что транслировать…
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