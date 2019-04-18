Российские телеканалы собираются транслировать дебаты Зеленского и Порошенко

В пятницу каналы РФ будут транслировать дебаты кандидатов Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Освещать дебаты планирует канал "Россия 24". Кроме того, телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia. Дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом. В эфире телеканала "Дождь" в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом". Ранее мы писали, что на сайте debaty2019.org.ua остановлено распространение билетов на НСК Олимпийский, где в пятницу, 19 апреля состоятся дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Отметим, что охрану общественного порядка во время голосования во втором туре президентских выборов будут обеспечивать 72,4 тыс. полицейских. Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, в охране окружных и участковых избирательных комиссий будут задействованы более 50 тыс. полицейских.