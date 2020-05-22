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Российские ученые нелегально испытали на себе вакцину от коронавируса

Российские ученые нелегально испытали на себе вакцину от коронавируса (3 новости)

«Российские ученые заявляют, что создали и успешно протестировали на людях вакцину от коронавируса, пишет Интерфакс в пятницу, 22 мая. Как…»

Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). Все они здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург. «Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета»,— сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу». Он не назвал число своих коллег, которые уже испытали на себе вакцину, но заверил, что это широкий круг сотрудников — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи. Таким образом они защищают себя, чтобы в условиях пандемии дальше заниматься разработками. Сейчас в НИЦЭМ ждут результатов тестов на приматах, чтобы отправить в Минздрав зап...

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Страна.ua Страна.ua  ·  22.05.20, 10:16 ...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 11:48 Российские ученые заявляют, что создали и успешно протестировали на людях вакцину от коронавируса, пишет Интерфакс в пятницу, 22 мая. Как сообщается, вакцину на себе проверили сотрудники национального…
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