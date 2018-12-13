Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко (8 новостей) «Российским судам могут запретить заходить в порты США и НАТО»

В рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает РБК-Украина.

По его словам, международное сообщество может применить жесткие меры, если Россия не вернет украинских моряков.

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"Санкции - это не наказание. Наказание будет в международном суде за нарушение законодательства. Санкции - это сигнал России: немедленно верните украинских моряков, корабли и предоставьте свободу судоходства. Если нет, то у нас есть большой список различных возможностей, которые международное сообщество, включая НАТО и ЕС, может использовать. Например, остановить разрешение российских кораблей заходить в порты США, а также другие порты членов НАТО. Это еще одна реакция на действия РФ", - сообщил Порошенко.