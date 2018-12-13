  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко
Политика
Газета День Газета День ·
· США · Море · Российское судно
Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко

Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко (8 новостей)

«Российским судам могут запретить заходить в порты США и НАТО»

В рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает РБК-Украина.

По его словам, международное сообщество может применить жесткие меры, если Россия не вернет украинских моряков.

На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США
На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США

"Санкции - это не наказание. Наказание будет в международном суде за нарушение законодательства. Санкции - это сигнал России: немедленно верните украинских моряков, корабли и предоставьте свободу судоходства. Если нет, то у нас есть большой список различных возможностей, которые международное сообщество, включая НАТО и ЕС, может использовать. Например, остановить разрешение российских кораблей заходить в порты США, а также другие порты членов НАТО. Это еще одна реакция на действия РФ", - сообщил Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко»
Фото Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко
Фото Порошенко предлагает запретить кораблям РФ заходить в порты ЕС и США из-за агрессии в Азовском море
Фото Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 14:40 Украина считает, что ЕС должен принять решение о запрете входа российских кораблей в порты государств-членов Европейского Союза.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 15:02 Украина обсуждает с международными партнерами возможность отмены разрешения кораблям РФ заходить в порты ЕС и США.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 15:10 В рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга…
Униан Униан  ·  13.12.18, 15:35 По словам главы украинского государства, РФ пытается превратить Азовское море во "внутреннее озеро".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.12.18, 15:38 Российским судам могут запретить заходить в порты США и НАТО
Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 15:53 В рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга…
Факты Факты  ·  13.12.18, 16:08 Международное сообщество может применить жесткие меры, если Россия не вернет украинских моряков, — Порошенко
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Болтон: Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва не вернет Киеву корабли и моряков

Болтон: Встреча Путина и Трампа не будет возможна, пока Москва…
Священник УПЦ МП получил 6 лет тюрьмы заочно за поддержку боевиков

Священник УПЦ МП получил 6 лет тюрьмы заочно за поддержку…
Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка

Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка
Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе

Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе
ЕС выделил 4 млн евро на оказание гумпомощи Донбассу

ЕС выделил 4 млн евро на оказание гумпомощи Донбассу
Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины &quot;Искандеры&quot;

Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"
Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко

Российским судам могут запретить заходить в порты США, - Порошенко
Савченко пожаловалась, что частично потеряла зрение и слух после сухой голодовки

Савченко пожаловалась, что частично потеряла зрение и слух после сухой…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Динамо и Яблонец объявили стартовые составы на Лигу Европы

Динамо и Яблонец объявили стартовые составы на Лигу Европы
На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий
Могерини: ЕС готовы расширить помощь для Украины

Могерини: ЕС готовы расширить помощь для Украины
Как оптическую иллюзию использовали для рекламы Volvo

Как оптическую иллюзию использовали для рекламы Volvo
Посол Израиля шокирован прославлением Степана Бандеры во Львовской области

Посол Израиля шокирован прославлением Степана Бандеры во Львовской области
Нацбанк сохранил требование к юридическим лицам продавать 50% валютных поступлений

Нацбанк сохранил требование к юридическим лицам продавать 50% валютных поступлений
Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко

Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко
Беларусь и Россия не подписали соглашение о взаимном признании виз

Беларусь и Россия не подписали соглашение о взаимном признании виз
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.