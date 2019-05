Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин решил незаконно пересечь границу Украины. Сделал, правда, запрещенный в нашей стране артист, это в странный способ - он пробежал туда и обратно через рапсовое поле в Молдове. Видео актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!" - написал звезда фильма "Бумер" и сериала "Штрафбат".

"Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины! . #молдавия #рапс #поле #солнце #весна #огонь"

Еврокомиссия настаивает на снятии погранконтроля на внутренних границах…

Многие подписчики посчитали поступок актера, мягко говоря, странным.

Дурачок, что ли?

Лучше бы что-то полезное сделал.

А зачем? Может, нагадил в поле и умолчал...

Идиотизм зашкаливает.

Рапс потоптал, с*ка!

Дебил...

Делать ему нечего. Для чего это надо было делать?

И это поступок?

И что это ему дало?

Некоторые пользователи, комментируя "забег" Мерзликина, высмеивают фейки российской пропаганды.

"Бежал по заминированному полю, под ураганным огнем украинских карателей, через колючую проволоку, установил на оккупированной х*хлами исконно российской территории вымпел триколора и сквозь ад и пламя прорвался обратно... Вот это круть была бы", - иронично написал один юзер.

Ранее в Киеве набросились на провокатора, который шел по городу и по телефону рассказывал своему собеседнику, что "это хохл*та, русский город".

