Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин решил незаконно пересечь границу Украины. Сделал, правда, запрещенный в нашей стране артист, это в странный способ - он пробежал туда и обратно через рапсовое поле в Молдове. Видео актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
"Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!" - написал звезда фильма "Бумер" и сериала "Штрафбат".
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Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины! . #молдавия #рапс #поле #солнце #весна #огонь
A post shared by Мерзликин Андрей (@merzlikinandrey) on May 5, 2019 at 12:19am PDT
Андрей Мерзликин побежал по полю
Многие подписчики посчитали поступок актера, мягко говоря, странным.
Дурачок, что ли?
Лучше бы что-то полезное сделал.
А зачем? Может, нагадил в поле и умолчал...
Идиотизм зашкаливает.
Рапс потоптал, с*ка!
Дебил...
Делать ему нечего. Для чего это надо было делать?
И это поступок?
И что это ему дало?
Скриншот комментариев
Некоторые пользователи, комментируя "забег" Мерзликина, высмеивают фейки российской пропаганды.
"Бежал по заминированному полю, под ураганным огнем украинских карателей, через колючую проволоку, установил на оккупированной х*хлами исконно российской территории вымпел триколора и сквозь ад и пламя прорвался обратно... Вот это круть была бы", - иронично написал один юзер.
Ранее в Киеве набросились на провокатора, который шел по городу и по телефону рассказывал своему собеседнику, что "это хохл*та, русский город".
Обновлено в 14:00 Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы в Молдавии.