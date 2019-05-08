  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле
Украина
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:00
· Граница
Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле

Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле (5 новостей)

«Популярный российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 года запретили въезд в нашу страну»

Российский актер Андрей Мерзликин решил незаконно пересечь границу Украины. Сделал, правда, запрещенный в нашей стране артист, это в странный способ - он пробежал туда и обратно через рапсовое поле в Молдове. Видео актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!" - написал звезда фильма "Бумер" и сериала "Штрафбат".

View this post on Instagram

Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины! . #молдавия #рапс #поле #солнце #весна #огонь

Еврокомиссия настаивает на снятии погранконтроля на внутренних границах…
Еврокомиссия настаивает на снятии погранконтроля на внутренних границах…

A post shared by Мерзликин Андрей (@merzlikinandrey) on May 5, 2019 at 12:19am PDT

Андрей Мерзликин побежал по полю

Многие подписчики посчитали поступок актера, мягко говоря, странным.

Дурачок, что ли?

Лучше бы что-то полезное сделал.

А зачем? Может, нагадил в поле и умолчал...

Идиотизм зашкаливает.

Рапс потоптал, с*ка!

Дебил...

Делать ему нечего. Для чего это надо было делать?

И это поступок?

И что это ему дало?

Скриншот комментариев

Некоторые пользователи, комментируя "забег" Мерзликина, высмеивают фейки российской пропаганды.

"Бежал по заминированному полю, под ураганным огнем украинских карателей, через колючую проволоку, установил на оккупированной х*хлами исконно российской территории вымпел триколора и сквозь ад и пламя прорвался обратно... Вот это круть была бы", - иронично написал один юзер.

Ранее в Киеве набросились на провокатора, который шел по городу и по телефону рассказывал своему собеседнику, что "это хохл*та, русский город".

Обновлено в 14:00 Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы в Молдавии.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Подробности Подробности  ·  08.05.19, 09:58 Популярный российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 года запретили въезд в нашу страну
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.05.19, 11:10 Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд в Украину, заявил, что пересек государственную границу через рапсовое поле. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав видео. "Мы в Молдавии.…
Facenews Facenews  ·  08.05.19, 14:00 Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
На Донбассе погиб боец Айдара

На Донбассе погиб боец Айдара
Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле

Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле
В результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, - ООС

В результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб,…
В порту под Одессой обнаружили кокаин в строительных материалах

В порту под Одессой обнаружили кокаин в строительных материалах
Глава Госкино отвергает обвинения в растрате госсредств, выделенных на фильм с Зеленским в главной роли

Глава Госкино отвергает обвинения в растрате госсредств, выделенных на фильм…
На Киевщине пьяный депутат сбил насмерть двух человек на мотоцикле

На Киевщине пьяный депутат сбил насмерть двух человек на мотоцикле
ОБСЕ зафиксировала &quot;Грады&quot; под оккупированным Луганском

ОБСЕ зафиксировала "Грады" под оккупированным Луганском
Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный

Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отставка Йованович свидетельствует о конфликте между Трампом и Конгрессом

Отставка Йованович свидетельствует о конфликте между Трампом и Конгрессом
Топ-10 детских сайтов на украинском языке

Топ-10 детских сайтов на украинском языке
Госдеп заверил Зеленского в дальнейшей поддержке США партнерских отношений с Украиной

Госдеп заверил Зеленского в дальнейшей поддержке США партнерских отношений с…
Защитник Самбрано не хочет возвращаться в Динамо

Защитник Самбрано не хочет возвращаться в Динамо
Вакарчук представит команду, с которой пойдет на парламентские выборы.

Вакарчук представит команду, с которой пойдет на парламентские выборы.
Путин затеял &quot;силовую&quot; игру с паспортами на Донбассе – Пономарев

Путин затеял "силовую" игру с паспортами на Донбассе – Пономарев
Олег Винник планирует выехать из Украины

Олег Винник планирует выехать из Украины
Чиновники рассказали, за чей счет слетали в Иерусалим сторонники одесского мэра

Чиновники рассказали, за чей счет слетали в Иерусалим сторонники одесского…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.