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Российский канал RT оштрафовали на 200 000 фунтов за необъективность

Российский канал RT оштрафовали на 200 000 фунтов за необъективность (7 новостей)

«Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания»

Британский медиарегулятор Ofcom наложил штраф на российский пропагандистский телеканал Russia Today (RT) на 200 тыс. фунтов стерлингов ($248740) за нарушение принципов объективности при освещении событий. Об этом сообщает Reuters. “Ofcom наложил штраф в £200.000 на АНО ТВ-Новости в отношении его службы RT за несоблюдение наших вещательных норм”, – сообщил регулятор. Как отмечают в британском медиарегуляторе, RT нарушила нормы при освещении отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, боевых действий на востоке Украины и конфликта в Сирии. RT, в свою очередь, назвал решение регулятора возмутительным. "Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT", – сообщили на сайте RT. Пропагандисты также возмущены, что сумма штрафа "значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию". "В то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности", – отмечается в заявлении RT. Как ранее сообщал Фокус: В Facebook закрыли страницу англоязычного проекта Russia Today. Она была закрыта сразу же после того, как вышло расследование CNN. В нем говорилось о том, что вышеупомянутый проект RT финансируется из России. В Британии также проводилось расследование против Russia Today. В работе RT усмотрели нарушения принципа объективности - это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале. А в Вашингтоне и вовсе прекратили вещание российского телеканала. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что это связано с получением Russia Today статуса иностранного агента. Российским информационным агентствам Russia Today и "Спутник" запретили посещать конференцию по вопросам свободы СМИ в Лондоне.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.07.19, 13:21 Британский медиарегулятор Ofcom в пятницу сообщил, что оштрафовал новостной телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.07.19, 13:43 Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 13:44 Британский медиарегулятор оштрафовал российский пропагандистский телеканал RT (Russia Today) на 200 тыс. фунтов стерлингов ($248740) за нарушение принципов объективности при освещении инцидента с отравлением…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 13:44 Британский медиарегулятор оштрафовал российский пропагандистский телеканал RT (Russia Today) на 200 тыс. фунтов стерлингов ($248740) за нарушение принципов объективности при освещении инцидента с отравлением…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  26.07.19, 14:14 Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский государственный канал RT (бывший Russia Today) за необъективность на 200 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте службы, передает Радио…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.07.19, 16:16 Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский государственный канал RT (бывший Russia Today) за необъективность на 200 000 фунтов стерлингов
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