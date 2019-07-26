Российский канал RT оштрафовали на 200 000 фунтов за необъективность

Британский медиарегулятор Ofcom наложил штраф на российский пропагандистский телеканал Russia Today (RT) на 200 тыс. фунтов стерлингов ($248740) за нарушение принципов объективности при освещении событий. Об этом сообщает Reuters. “Ofcom наложил штраф в £200.000 на АНО ТВ-Новости в отношении его службы RT за несоблюдение наших вещательных норм”, – сообщил регулятор. Как отмечают в британском медиарегуляторе, RT нарушила нормы при освещении отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, боевых действий на востоке Украины и конфликта в Сирии. RT, в свою очередь, назвал решение регулятора возмутительным. "Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT", – сообщили на сайте RT. Пропагандисты также возмущены, что сумма штрафа "значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию". "В то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности", – отмечается в заявлении RT. Как ранее сообщал Фокус: В Facebook закрыли страницу англоязычного проекта Russia Today. Она была закрыта сразу же после того, как вышло расследование CNN. В нем говорилось о том, что вышеупомянутый проект RT финансируется из России. В Британии также проводилось расследование против Russia Today. В работе RT усмотрели нарушения принципа объективности - это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале. А в Вашингтоне и вовсе прекратили вещание российского телеканала. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что это связано с получением Russia Today статуса иностранного агента. Российским информационным агентствам Russia Today и "Спутник" запретили посещать конференцию по вопросам свободы СМИ в Лондоне.