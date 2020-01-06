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Российский крейсер, плавучая резиденция Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле

Российский крейсер, плавучая резиденция Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле (3 новости)

«Российский ракетный крейсер Маршал Устинов, плавучая резиденция президента РФ Владимира Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся…»

Прибытие российского ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Турцию связано с визитом президента РФ Владимира Путина в Стамбул, сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.6 января российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко.

По словам Клименко, "Маршал Устинов" является "плавучей резиденцией" президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти "на почетное место" и вернулся на стоянку в Мраморном море.

Клименко добавил, что 25 декабря "Маршал Устинов" неожиданно прибыл в оккупированный РФ Симферополь и вечером 5 января стал на якорь в Мраморном море. По данным журналиста, прибытие крейсера в Стамбул "непосредственно связано с визитом Путина для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом".

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"Маршал Устинов" входит в состав Северного флота РФ. Он был введен в эксплуатацию в 1986 году.

8 января в Стамбуле должна состояться церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который строил российский "Газпром".

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.20, 14:34 Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", плавучая резиденция президента РФ Владимира Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море.
Фокус Фокус  ·  06.01.20, 16:16 Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов",  который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле, и был вынужден вернуться на стоянку в Мраморном…
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