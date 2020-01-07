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Российский олигарх Фридман может стать владельцем ФК "Карпаты"

Российский олигарх Фридман может стать владельцем ФК "Карпаты" (3 новости)

«Михаил Фридман хочет выкупить доли Дыминского и Коломойского»

Владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов) может стать российский олигарх Михаил Фридман.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.01.20, 13:47 Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов). Об этом сообщается на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба. Согласно информации источника, Фридман…
Sport.ua Sport.ua  ·  07.01.20, 16:23 Михаил Фридман хочет выкупить доли Дыминского и Коломойского
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