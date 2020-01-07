Владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов) может стать российский олигарх Михаил Фридман.
Российский олигарх Фридман может стать владельцем ФК "Карпаты"
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