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Российский промоутер наехал на Ломаченко

Российский промоутер наехал на Ломаченко (5 новостей)

«Владимир Хрюнов сделал резкое заявление касательно чемпиона WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО)»

Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Так, российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым или же оставил один из своих поясов. Об этом сообщают росСМИ.

Хрюнов заявил, что требует от Василия Ломаченко немедленно сразиться с Андреевым либо оставить один из своих поясов, чтобы его подопечный мог за него побороться с другим боксером.

Отметим, что 32-летний российский боксер ныне занимает первую строчку в рейтинге WBO в легком весе.

Роман Андреев (фото: facebook.com)

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"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом", - заявил Хрюнов в комментарии российскому изданию.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко может выйти на ринг с британским легковесом Люком Кэмпбеллом - победитель многих международных турниров и чемпион летних Олимпийских игр 2012 бросил вызов украинскому боксеру.

Также мы сообщали, что Василий Ломаченко заинтриговал заявлением про свой следующий бой.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 14:03 Промоутер 32-летнего россиянина Романа Андреева (22-0, 16 КО) Владимир Хрюнов заявил, что чемпион мира WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) должен сделать выбор отказаться от пояса…
Телеграф Телеграф  ·  17.04.19, 14:03 Владимир Хрюнов сделал резкое заявление касательно чемпиона WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).
Комментарии Комментарии  ·  17.04.19, 16:18 Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что занимается правом российского боксера Романа Андреева провести бой с украинцем Василием Ломаченко "Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться…
Униан Униан  ·  17.04.19, 18:08 Промоутер Хрюнов хочет, чтобы Ломаченко встретился с российским боксером или оставил пояс чемпиона мира вакантным.
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