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Российский публицист Борис Стомахин, которого РФ обвиняла в экстремизме, просит политического убежища в Украине

Российский публицист Борис Стомахин, которого РФ обвиняла в экстремизме, просит политического убежища в Украине (4 новости)

«Намерен продолжать свою политическую борьбу из Украины»

Россия – чудовищная страна, заявил публицист Борис Стомахин. Он отметил, что в Украине чувствует себя дома.

Осужденный за экстремизм в России публицист Борис Стомахин попросил политическое убежище в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции 23 декабря в Киеве, сообщают "Українськi новини".

"Я прошу убежища. Здесь я считаю правильным просить убежище. Я здесь дома, можно сказать. Больше, чем там, в России. Там чудовищная страна", сказал Стомахин.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда приговорила Стомахина к трем годам колонии за публикацию статьи в интернете. Он получил суммарный срок в семь лет по совокупности приговоров: в апреле 2014 года Стомахин также за свои тексты был приговорен по другому делу на шесть с половиной лет строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

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В России был создан Международный комитет защиты Стомахина. Один из его активистов Михаил Агафонов в январе 2016 года получил политическое убежище в Украине.

Европейский суд по правам человека в мае 2019 года признал, что Россия нарушила статью 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения взглядов, однако Российская Федерация не выполнила решение ЕСПЧ. После освобождения в 2019 году Стомахин опасался еще одного заключения и покинул РФ, пищут "Українськi новини".

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.12.19, 13:11 Намерен продолжать свою политическую борьбу из Украины
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Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 13:51 Российский публицист Борис Стомахин, который уже дважды был осужден в России за экстремизм, просит политического убежища в Украине. Об этом заявил Стомахин, сообщают "Українські новини".  "Я прошу убежища.…
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