Российский рубль упал до минимума за два года (4 новости) «Информация о санкциях США обвалила рубль. »

Цены на нефть и другое сырье помогут остановить падение курса рубя, однако курс российской валюты не вернется на прежний уровень, считает российский ученый, доктор экономических наук Яков Миркин.Во всех случаях падения рубля, после резкого движения курса вниз, неизменно происходил отскок и российская национальная валюта опять укреплялась, отметил российский ученый, экономист, профессор, доктор экономических наук Яков Миркин в Facebook.

"Цены на нефть и другое сырье ОК, экспорт стабилен, валютная выручка резко выросла в сравнении с прошлым годом. Игры вокруг кэрри-трейд. Пока прогноз пошумит и успокоится, но рубль пройдет еще одну ступеньку ослабления", написал он.

8 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение наложить санкции на Россию за использование химического оружия при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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После сообщения властей США о возможном введении новых санкций в отношении российских компаний, в РФ произошло резкое падение рубля и курса акций.

Рубль, который накануне подешевел по отношению к доллару до почти двухгодичного минимума, по состоянию на 13.55 торгуется по 65,98 рубля за доллар.