Российский военный корабль едва не таранил эсминец США в Аравийском море: опубликовано видео инцидента

В ВМС США заявили, что к американскому эсминцу в Аравийском море в четверг "агрессивно приблизился" российский военный корабль. Об этом передает CNN. "В четверг во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ РФ", – говорится в заявлении ВМС США. Американская сторона утверждает, что российский корабль проигнорировал предупреждения от американского судна, увеличивая риск столкновения. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс. "Farragut дал пять коротких залпов, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", – говорится в заявлении. Также сообщается, что между кораблями был установлен радио-контакт, что помогло избежать худшего развития ситуации. Как ранее сообщал Фокус: 12 декабря произошел пожар на единственном авианесущем крейсере России "Адмирал Кузнецов" Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле, и был вынужден вернуться на стоянку в Мраморном море.

Обновлено в 22:06 Представители ВМС США заявили, что 9 января российский военный корабль совершил опасное и "агрессивное сближение" с американским эсминцем Farragut в Аравийском море.

Обновлено в 22:44 9 января на севере Аравийского моря российский корабль опасно маневрировал возле американского эсминца USS Farragut. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале TIME. Корабль прошел от кормы эсминца в нескольких десятках метров. 5-й флот США, контролирующий район Ближнего Востока, заявил в Facebook, что корабль ВМФ России "агрессивно подошел", и этот маневр имел риск столкновения. Американские военные отметили, что российский корабль отошел, когда был подан международный морской сигнал об опасности столкновения.