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Мир
Фокус Фокус · · Обновлено в 22:44
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Российский военный корабль едва не таранил эсминец США в Аравийском море: опубликовано видео инцидента

Российский военный корабль едва не таранил эсминец США в Аравийском море: опубликовано видео инцидента (10 новостей)

«В последний момент столкновения удалось избежать»

В ВМС США заявили, что к американскому эсминцу в Аравийском море в четверг "агрессивно приблизился" российский военный корабль. Об этом передает CNN. "В четверг во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ РФ", – говорится в заявлении ВМС США. Американская сторона утверждает, что российский корабль проигнорировал предупреждения от американского судна, увеличивая риск столкновения. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс. "Farragut дал пять коротких залпов, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", – говорится в заявлении. Также сообщается, что между кораблями был установлен радио-контакт, что помогло избежать худшего развития ситуации. Как ранее сообщал Фокус: 12 декабря произошел пожар на единственном авианесущем крейсере России "Адмирал Кузнецов" Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле, и был вынужден вернуться на стоянку в Мраморном море.

Обновлено в 22:06 Представители ВМС США заявили, что 9 января российский военный корабль совершил опасное и "агрессивное сближение" с американским эсминцем Farragut в Аравийском море.

Обновлено в 22:44 9 января на севере Аравийского моря российский корабль опасно маневрировал возле американского эсминца USS Farragut. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале TIME. Корабль прошел от кормы эсминца в нескольких десятках метров. 5-й флот США, контролирующий район Ближнего Востока, заявил в Facebook, что корабль ВМФ России "агрессивно подошел", и этот маневр имел риск столкновения. Американские военные отметили, что российский корабль отошел, когда был подан международный морской сигнал об опасности столкновения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Российский военный корабль едва не таранил эсминец США в Аравийском море: опубликовано видео инцидента»
Фото Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
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Фото В США заявили об опасном маневре российского корабля возле американского эсминца. Видео
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Факты Факты  ·  10.01.20, 20:13 В последний момент столкновения удалось избежать
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.20, 20:15 Сегодня, 9 января, российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу военно-морских сил США в Аравийском море, игнорируя предупреждения американского судна и создав риск столкновения. Об этом…
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 20:32 В Пентагоне заявили об "агрессивном приближении" корабля РФ к американскому эсминцу.
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.20, 20:34 Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море в четверг, игнорируя предупреждения от американского судна и увеличивая риск столкновения.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.20, 20:55 Farragut дал пять коротких гудков, Международный морской сигнал об опасности столкновения
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.01.20, 21:25 Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море в четверг, 9 января. Корабль РФ проигнорировал предупреждения от американского судна и увеличивал риск столкновения.…
Главред Главред  ·  10.01.20, 21:45 К эсминцу ВМС США в Аравийском море "агрессивно приблизился" российский военный корабль, который игнорировал сигналы американского судна и создал риск разрушительного столкновения. "В...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 22:06 Представители ВМС США заявили, что 9 января российский военный корабль совершил опасное и "агрессивное сближение" с американским эсминцем Farragut в Аравийском море.
Гордон Гордон  ·  10.01.20, 22:44 9 января на севере Аравийского моря российский корабль опасно маневрировал возле американского эсминца USS Farragut. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале TIME. Корабль прошел от кормы эсминца…
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