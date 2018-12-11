Российский военный в Армении заподозрен в убийстве женщины

Российского военного задержали по подозрению в жестоком избиении 57-летней женщины, которая умерла от травм по дороге в больницу.В Армении задержали военнослужащего с российской военной базы в Гюмри по подозрению в избиении до смерти местной жительницы. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении изданию Aysor.am.

Уголовное дело по факту гибели женщины возбудили 3 декабря. По данным следствия, 57-летнюю женщину-дворника жестоко избили утром 2 декабря в районе Слободка в Гюмри. Она скончалась по дороге в больницу от полученных травм.

Армянские СМИ сообщали о возможной причастности к убийству российского военнослужащего. 3 декабря посольство России в Армении высказало по этому поводу возмущение.

"Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под "кричащими" заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные. Такое безответственное поведение... играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией", говорилось в комментарии.

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12 января 2015 года в Гюмри российский солдат Валерий Пермяков (он служил на 102-й российской военной базе, которая дислоцируется в этом городе) расстрелял из автомата армянскую семью из шести человек, в том числе полугодовалого ребенка. На следующий день военный признался в убийстве. Российские СМИ сообщали, что Пермяков страдает олигофренией, и главная военная прокуратура потребовала привлечь к ответственности сотрудников военкомата, которые призвали больного солдата в армию.

В августе 2015 года Гюмринский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. В январе 2016 года Пермяков признал себя виновным во время суда по делу об убийстве, который проводили власти Армении.