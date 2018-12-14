Российский Яндекс "похоронил" Порошенко

"Умер: 11 декабря 2018 года", — говорилось в записи. оссийская поисковая система "Яндекс" "похоронила" президента Украины Петра Порошенко. В частности, в Википедии, которая открывается в Яндексе, говорится, что глава государства умер 11 декабря в возрасте 53 лет. При введении фамилии президента Украины в строку поиска, система показывает, что он умер 11 декабря, ссылаясь при этом на Википедию. Отметим, что президент Украины накануне был с рабочим визитом в Брюсселе и вчера встречался с другими политиками, о чем отчитывался на своих страницах в соцсетях. Допускается, что ошибка появилась из-за того, что страница украинского президента была отредактирована и тут же исправлена, но "Яндекс" не успел обновить виджет и учесть изменения данных. Вскоре представитель "Яндекса" пояснил, почему поисковой сервис выдавал дату смерти президента Украины Петра Порошенко. "Данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации", — объяснили в пресс-службе компании. Сейчас дата смерти украинского лидера перестала попадать в поисковую выдачу.

Обновлено в 14:42 Президент Украины Петр Порошенко В Яндексе заявили, что поисковик не имеет отношения к ситуации с показом даты смерти президента Украины в ответ на запрос "Петр Порошенко", поскольку...