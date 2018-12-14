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Российский Яндекс "похоронил" Порошенко

Российский Яндекс "похоронил" Порошенко (8 новостей)

«Российская поисковая система Яндекс похоронила 11 декабря президента Украины Петра Порошенко»

"Умер: 11 декабря 2018 года", — говорилось в записи. оссийская поисковая система "Яндекс" "похоронила" президента Украины Петра Порошенко. В частности, в Википедии, которая открывается в Яндексе, говорится, что глава государства умер 11 декабря в возрасте 53 лет. При введении фамилии президента Украины в строку поиска, система показывает, что он умер 11 декабря, ссылаясь при этом на Википедию. Отметим, что президент Украины накануне был с рабочим визитом в Брюсселе и вчера встречался с другими политиками, о чем отчитывался на своих страницах в соцсетях. Допускается, что ошибка появилась из-за того, что страница украинского президента была отредактирована и тут же исправлена, но "Яндекс" не успел обновить виджет и учесть изменения данных. Вскоре представитель "Яндекса" пояснил, почему поисковой сервис выдавал дату смерти президента Украины Петра Порошенко. "Данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации", — объяснили в пресс-службе компании. Сейчас дата смерти украинского лидера перестала попадать в поисковую выдачу.

Обновлено в 14:42 Президент Украины Петр Порошенко В Яндексе заявили, что поисковик не имеет отношения к ситуации с показом даты смерти президента Украины в ответ на запрос "Петр Порошенко", поскольку...

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Главред Главред  ·  14.12.18, 11:04 Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages Поисковая система Яндекс в ответ на запрос "Петр Порошенко" начала выдавать информационную справку об украинском президенте, в которой указана...
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  14.12.18, 11:12 Российский "Яндекс" опубликовал странную информацию о президенте Украины Петре Порошенко. Так, в открытой через поисковик российского "Яндекса" Википедии говорится о том, что президент умер 11 декабря…
Украинская правда Украинская правда  ·  14.12.18, 12:26 Российская поисковая система Яндекс "похоронила" 11 декабря президента Украины Петра Порошенко.
Depo.ua Depo.ua  ·  14.12.18, 12:55 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на российское издание " РИА Новости ". В частности, в "Википедии", которая открывается в Яндексе, сообщается, что глава Украины умер 11 декабря в возрасте 53 лет. "Умер:…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  14.12.18, 13:25 Российская поисковая система Яндекс "похоронила" 11 декабря президента Украины Петра Порошенко. Об этом 14 декабря сообщило российское издание "РИА Новости"...
Главред Главред  ·  14.12.18, 14:42 Президент Украины Петр Порошенко В Яндексе заявили, что поисковик не имеет отношения к ситуации с показом даты смерти президента Украины в ответ на запрос "Петр Порошенко", поскольку...
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