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Российское правительство намерено упростить порядок выдачи украинцам разрешения на временное проживание (4 новости) «Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства…»

Российское правительство планирует рассмотреть законопроект об упрощении для украинцев порядка предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Соответствующий пункт стоит в повестке дня правительства РФ на 7 мая.

Законопроект позволит получить разрешение на временное проживание в РФ отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

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Также документ предусматривает сокращение с шести до четырех месяцев срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, проект закона вводит бессрочный вид на жительство.