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Российское правительство намерено упростить порядок выдачи украинцам разрешения на временное проживание

Российское правительство намерено упростить порядок выдачи украинцам разрешения на временное проживание (4 новости)

«Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства…»

Российское правительство планирует рассмотреть законопроект об упрощении для украинцев порядка предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Соответствующий пункт стоит в повестке дня правительства РФ на 7 мая.

Законопроект позволит получить разрешение на временное проживание в РФ отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

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Также документ предусматривает сокращение с шести до четырех месяцев срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, проект закона вводит бессрочный вид на жительство.

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.05.19, 07:54 В правительстве страны-агрессора России предложили рассмотреть законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лицам без гражданства разрешения на временное…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 10:13 Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и…
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