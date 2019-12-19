Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ

Участницам российской блатной группы "Воровайки" запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram-канале. "На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива", – говорится в сообщении. В частности, в Украину не пропустят Павлову Яну, Надиктову Ларису и Теркулову Диану. Отмечается, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Ранее группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года. Группа известна песней "Хохлы", в которой есть слова: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу". Как ранее сообщал Фокус: В августе российскому поп-певцу Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года. В феврале 2019 года ведущую "Агент-шоу" на телеканале "Пятница" и экс-звезду тревел-шоу "Орел и решка" Анастасию Ивлееву не впустили в Украину. Российской телеведущей Дане Борисовой, которая недавно приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года. За визиты в аннексированный Крым 25-летней российской актрисе Маргарите Аброськиной на 3 года запретили въезд в Украину.