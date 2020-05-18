Ровенская АЭС отключила первый энергоблок

На Ровенской АЭС утром в понедельник, 18 мая, отключили от энергосети первый энергоблок, сообщает пресс-служба Энергоатома. "18 мая 2020 в 07:52 энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов. Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем "вне шкалы/0", - говорится в сообщении. Отмечается, что радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не менялось. "За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2321 МВт. Через балансовое ограничения энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) работает на мощности 56% от номинальной. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - уточнили в Энергоатоме. На прошлой неделе Ровенская АЭСвывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок...