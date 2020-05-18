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Ровенская АЭС отключила первый энергоблок

Ровенская АЭС отключила первый энергоблок (4 новости)

«Ранее мощность АЭС уже упала до исторического минимума»

На Ровенской АЭС утром в понедельник, 18 мая, отключили от энергосети первый энергоблок, сообщает пресс-служба Энергоатома. "18 мая 2020 в 07:52 энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов. Согласно международной шкале оценки ядерных событий INES событие предварительно классифицировано уровнем "вне шкалы/0", - говорится в сообщении. Отмечается, что радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не менялось. "За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2321 МВт. Через балансовое ограничения энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) работает на мощности 56% от номинальной. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - уточнили в Энергоатоме. На прошлой неделе Ровенская АЭСвывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок...

ФОТО К НОВОСТИ: «Ровенская АЭС отключила первый энергоблок»
Фото Первый энергоблок Ривненской АЭС отключен от энергосети
Фото Еще один энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети
Фото Ровенская АЭС отключила первый энергоблок
Фото На Ровенской АЭС отключился первый энергоблок
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Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 09:59 На сегодняшнее утро на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков, за предыдущие сутки АЭС выработано 176,17 млн кВт-ч электроэнергии.
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 11:57 Ранее мощность АЭС уже упала до исторического минимума.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.05.20, 12:44 Ривненская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 18 мая в 07:52 отключила от сети энергоблок №1 в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных…
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