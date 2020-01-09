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Ровно через месяц на проспекте Науки в Киеве снова появился дикий лось

Ровно через месяц на проспекте Науки в Киеве снова появился дикий лось (5 новостей)

«По одной из улиц Киева начал гулять дикий лось. Фото с животным появилось в Telegram-канале Киев сейчас»

В Киеве в Голосеевской микрорайоне по проспекту Науки заметили дикого лося утром в четверг, 9 января, пишет в Facebook Киев Оперативный. "Ничего необычного, просто лось гуляет по проспекту Науки в Киеве. Его, кстати, ищут с начала декабря", - пишут в соцсетях. Зоозащитники продолжают свои попытки по спасению дикого лося, который блуждает по улицам города и периодически заходит в частный сектор. Этого же лося видели и ранее по проспекту Науки, еще в декабре. Тогда зоозащитники пытались его уловить и отвезти в дикую природу. Дикого лося, разгуливаюего по городу, видели также недавно на Львовщине в районном центре Сокаль. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Голос.UA Голос.UA  ·  09.01.20, 13:20 В Киеве на проспекте Науки разгуливал дикий лось. Об этом пишут пользователи в соцсети. «Ничего необычного, просто лось гуляет по пр. Науки в Киеве. Его, кстати, ищут с начала декабря», - пишут в соцсетях.…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  09.01.20, 14:12 На проспекте Науки в Голосеевском районе Киева разгуливал дикий лось. Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", животное заметили местные жители утром 9 января. "Ничего необычного, просто лось гуляет…
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  09.01.20, 16:30 Сегодня, 9 января, в Киеве в районе проспекта Науки был замечен дикий лось.  Исходя из комментариев пользователей в соцсети, дикий лось "разгуливает" улицами столицы еще с декабря.  Если Вы обнаружили…
MIGnews MIGnews  ·  09.01.20, 16:49 По одной из улиц Киева начал гулять дикий лось. Фото с животным появилось в Telegram-канале "Киев сейчас".
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