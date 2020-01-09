Ровно через месяц на проспекте Науки в Киеве снова появился дикий лось

В Киеве в Голосеевской микрорайоне по проспекту Науки заметили дикого лося утром в четверг, 9 января, пишет в Facebook Киев Оперативный. "Ничего необычного, просто лось гуляет по проспекту Науки в Киеве. Его, кстати, ищут с начала декабря", - пишут в соцсетях. Зоозащитники продолжают свои попытки по спасению дикого лося, который блуждает по улицам города и периодически заходит в частный сектор. Этого же лося видели и ранее по проспекту Науки, еще в декабре. Тогда зоозащитники пытались его уловить и отвезти в дикую природу. Дикого лося, разгуливаюего по городу, видели также недавно на Львовщине в районном центре Сокаль. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet