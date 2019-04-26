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Розенко рассказал, что будет с переоформлением субсидий

Розенко рассказал, что будет с переоформлением субсидий (5 новостей)

«Правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий»

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабинет Министров ввел автоматический пересчет субсидий для большинства домохозяйств с мая. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству, передают "Украинские новости". "Буквально неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий, и мы уже сегодня внесли такие предложения относительно того, что на новый отопительный сезон не будет у нас стопроцентной подачи заявлений и переоформления субсидий. Мы приняли решение, что с 1 мая 90% субсидиантов получают пересчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме", - сказал он. По словам вице-премьера, правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий. Также, ранее в Минсоцполитики сообщили, что около 75% получателей субсидии в наличной форме оплатили счета за коммунальные услуги вовремя, остальные граждане имеют риск лишиться субсидии, если будут иметь задолженность свыше одного месяца на сумму от 340 грн.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  26.04.19, 13:09 Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что Кабинет Министров ввел автоматический пересчет субсидий для большинства домохозяйств с... Сообщение Розенко рассказал, что будет с переоформлением субсидий…
Телеграф Телеграф  ·  26.04.19, 13:42 Правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.04.19, 13:44 С 1 мая 90% субсидиантов получают пересчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.04.19, 16:27 Кабинет Министров ввел автоматический пересчет субсидий для большинства домохозяйств с мая
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