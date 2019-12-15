Рождественские украшения в Белом доме имеют отношение к Украине (3 новости) «Белый дом на рождественские праздники украсит вертолет Сикорский Н-34»

Ассоциация истории Белого дома выбрала вертолет Сикорского Н-34 официальным рождественскым елочным украшением этого года. Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официального украшения президентской елки.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу. Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел в воздушной станции ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон.