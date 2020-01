Рождество в застенках тюрем: в МИД назвали число украинских политзаключенных в России

Около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники за российскими решетками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, которая обнародовала видео с уже освобожденными украинцами.

МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.

#LetMyPeopleGO

Dear friends! At this time of the year everybody is talking about the New year's resolutions, so are we. Let us share one story with you About 100 Russian citizens who are illegally imprisoned in Russia are "celebrating" Christmas holidays in jail. AGAIN Some of the Russian political prisoners had been released and returned back home to their families and friends, but they couldn't see the loved ones for years and have “celebrated” many holiday seasons in prisons. Given that, our New year's resolution is to do everything we can to bring our people back home, and we DO need your support! Therefore we appeal to the international community to keep the pressure on Kremlin until the release of all political prisoners in and in temporarily the occupied territories. There is no place for political repressions in progressive and free societies. Together we will make it happen! #LetMyPeopleGo

