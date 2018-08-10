Рубль упал до уровня 2016 года (7 новостей) «Курс доллара достиг максимума с 2016 года»

По состоянию на 12.50 10 августа, доллар на Московской бирже стоит 66,7 рублей. После открытия торгов на Московской бирже утром 10 августа курс рубля к доллару составил 67,04 руб./$. Это худший показатель для российской валюты с 3 августа 2016 года, сообщает "Медуза".

По состоянию на 12.50, доллар на Московской бирже стоит 66,7 рублей.

РБК отмечает, что падение курс российской национальной валюты связано с санкционными рисками.

Издание напоминает, что 8 августа стали известны детали подготовленного американскими конгрессменами законопроекта о новых санкция в отношении РФ. Они, в частности предполагают ограничения по осуществлению банковских операций и обслуживанию суверенного долга России.

Кроме того, 8 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что принято решение наложить санкции на Россию за использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

После этого сообщения курс рубля рухнул до двухлетнего минимума.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 10 августа заявил, что если США в качестве новых санкций против России введут запрет на деятельность банков или на использование той или иной валюты, то в Москве это расценят как объявление экономической войны.