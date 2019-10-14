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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:54
· Премьер-министр · Ветераны · Премьер-министр Украины
"Рудольф Гесс - помощь и сила в боях". Чем известна группа "Сокира Перуна", на чей концерт пришел Гончарук

"Рудольф Гесс - помощь и сила в боях". Чем известна группа "Сокира Перуна", на чей концерт пришел Гончарук (11 новостей и 1 видео)

«Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub»

Благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY посетили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда.

"Ломаем стереотипы. Ветераны - крутые! День защитника - это крутая вечеринка. Это крутые рок исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук - премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" - написала Коляда в Facebook.

Вечеринка состоялась в столичном "Докер пабе" на Оболони. На ней выступили группы "Топор Перуна", "Кому вниз" и FRAM.

Концерт проводился при поддержке "Движения ветеранов Украины" и патриотического движения "Достоинство нации".

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Билет на вечеринку стоил 100 грн. Все собранные средства будут переданы Главному киевском военному госпиталю.

14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. Праздник официально установлен 14 октября 2014 Указом Президента. Дата 14 октября выбрана не случайно. Ведь именно в этот день в Украине отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА.

Обновлено в 14:54 На вечеринке выступили рок-группы "Кому вниз" и "Сокира Перуна", которую называют главной украинской скинхед-группой. Фотографии Гончарука, вышедшего на сцену, опубликовал лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в Telegram.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Рудольф Гесс - помощь и сила в боях". Чем известна группа "Сокира Перуна", на чей концерт пришел Гончарук»
Фото Гончарука заметили на выступлении ультраправой рок-группы
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Фото Гончарук: К концерту "Сокири Перуна" ни имею никакого отношения. Не слушал его
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.10.19, 07:44 Премьер-министр Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, был замечен на мероприятии, на котором выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна. Фото премьера на сцене мероприятия опубликовал…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.10.19, 10:32 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.10.19, 11:40 В ночь на 14 октября премьер пришел на мероприятие, в котором выступала ультраправая группа.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  14.10.19, 11:59 Премьер-министр Алексей Гончарук и министр ветеранов Оксана Коляда 13 октября посетили ветеранскую вечеринку в Киеве, на которой выступали группа "Сокира Перуна". Об этом Коляда написала в Facebook. "День…
Фокус Фокус  ·  14.10.19, 12:51 Премьер-министр Алексей Гончарук и министр ветеранов Оксана Коляда 13 октября посетили ветеранскую вечеринку в Киеве, на которой выступала группа "Сокира Перуна". Об этом Коляда написала в Facebook. "День…
Гордон Гордон  ·  14.10.19, 14:54 По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, он не имел представления, кого приглашают организаторы на концерт в киевский Docker pub по случаю Дня защитника Украины. На вечеринке выступили группы…
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