Руководители медучреждений сообщают лишь о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что некоторые руководители учреждений здравоохранения не сообщают о заболевании медиков COVID-19 в Государственную службу по вопросам труда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам замминистра здравоохранения, каждый случай заражения среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

"Мы уже неоднократно обращали на это внимание и подчеркивали руководителям учреждений здравоохранения. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого 2 медика", - заявил санитарный врач.

Одной из причин, почему так происходит, Ляшко назвал проблему с привлечением эпидемиологов в состав профильных комиссий. По его словам, сегодня свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий.

"Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий. Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЭБиНС. Потому что медики не должны страдать из-за бюрократических процедур", - сообщил главный санитарный врач.

Как сообщалось, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными Covid-19.

Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с Covid-19.

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Обновлено в 00:51 Руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса.

Обновлено в 01:22 О случаях заболевания медиков нужно уведомлять Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.