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Руководство Восточной таможни организовало схему на 5 млн – СБУ

Руководство Восточной таможни организовало схему на 5 млн – СБУ (3 новости)

«Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему с прибылью более 5 миллионов гривен в год, которую организовали руководители Восточной таможни ГФС»

В Луганской области блокировали вертикально построенную коррупционную схему, организованную руководством Восточной таможни ГФС Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

“Организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов. Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5 млн грн в год”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импор...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.09.20, 21:57   Руководство Восточной таможни организовало вертикально построенную коррупционную схему, приносившую 5 млн грн в год. Об этом в четверг, 24 августа, сообщила Служба безопасности Украины.     "Сотрудники…
Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 01:35 Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему с "прибылью" более 5 миллионов гривен в год, которую организовали руководители Восточной таможни ГФС.
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