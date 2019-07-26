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Гордон Гордон · · Обновлено в 23:06
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Румыния блокировала транзит военной техники России для Сербии

Румыния блокировала транзит военной техники России для Сербии (7 новостей)

«Румыния не разрешила транзит через Дунай российской военной техники для Сербии, поскольку это запрещают европейские санкции, введенные за агрессию РФ…»

Румыния не пропустила в Сербию военную технику, которую туда доставляли после ремонта и модернизации в России, из-за санкций Евросоюза против РФ, заявили в Министерстве иностранных дел Румынии.

Румыния заблокировала транзит российской военной техники в Сербию из-за санкций Евросоюза, введенных в ответ на российскую агрессию в Украине. Эту информацию румынскому сайту Mediafax подтвердили в Министерстве иностранных дел Румынии 26 июля.

Транспортировку военной техники по Дунаю румынские власти заблокировали в начале недели, не выдав лицензию на перевозку грузов по своей территории.

Из-за отказа в выдаче лицензии 25 июля Министерство иностранных дел Сербии выразило протест и обвинило Румынию в нарушении положений Дунайской конвенции, отмечает газета Adevărul.

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МИД Румынии объяснили, что для выдачи такой лицензии необходимо выполнение нескольких условий. Одним из них являет то, что услуги оператор, который перевозит груз, не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из России.

Это требование не было соблюдено, подчеркнули в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечает Mediafax, в Сербию после модернизации в России должны быть доставлены 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2, а также четыре вертолета MI-17 и MI-35. Издание отмечает, что технику доставили в Белград самолетами 23 июля.

Обновлено в 22:00 Ранее румынские власти заблокировали транзит российского транспорта с вооружениями через Дунай, не выдав на это лицензию.

Обновлено в 23:06 Отмечается, что в миноборны РФ уверяют, что "все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки".

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