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Русин возвращается в Динамо (7 новостей) «Нападающий Назарий Русин возвращается в Динамо»

Нападающий "Динамо" Назарий Русин последние полгода провел в аренде в луганской "Заре".Киевское "Динамо" досрочно вернуло из аренды украинского нападающего Назария Русина, сообщает официальный сайт клуба.

На первые зимние сборы футболист поедет уже с киевской командой.

Последние полгода Русин выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", в ее составе нападающий провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Русин является воспитанником "Динамо" и начал выступать за первую команду в 2018 году. В составе киевлян нападающий сыграл 27 поединков, забил семь голов и сделал один ассист.

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