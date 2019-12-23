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Гордон Гордон · · Обновлено в 20:58
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Русин возвращается в Динамо

Русин возвращается в Динамо (7 новостей)

«Нападающий Назарий Русин возвращается в Динамо»

Нападающий "Динамо" Назарий Русин последние полгода провел в аренде в луганской "Заре".Киевское "Динамо" досрочно вернуло из аренды украинского нападающего Назария Русина, сообщает официальный сайт клуба.

На первые зимние сборы футболист поедет уже с киевской командой.

Последние полгода Русин выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", в ее составе нападающий провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Русин является воспитанником "Динамо" и начал выступать за первую команду в 2018 году. В составе киевлян нападающий сыграл 27 поединков, забил семь голов и сделал один ассист.

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Обновлено в 20:58 Нападающий подтвердил свое участие в тренировочном сборе киевлян

ФОТО К НОВОСТИ: «Русин возвращается в Динамо»
Фото "Динамо" официально вернуло Русина с аренды
Фото Динамо объявило о возвращении нападающего из аренды
Фото Динамо вернуло украинского форварда
Фото "Динамо" досрочно вернуло из аренды украинского нападающего
Фото Назарий РУСИН: «Рад вернуться домой. Еду с Динамо на сборы»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.12.19, 16:52 Форвард Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо". "Пока" Динамо "ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Беседин, клуб воспользовался…
Terrikon Terrikon  ·  23.12.19, 16:54 Нападающий Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», возвращается в «Динамо».
Униан Униан  ·  23.12.19, 16:57 Назарий Русин досрочно вернулся в киевский клуб из "Зари"
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 17:06 Нападающий Назарий Русин возвращается в Динамо.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  23.12.19, 18:31 Форвард снова попробует закрепиться в киевской команде
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  23.12.19, 20:58 Нападающий подтвердил свое участие в тренировочном сборе киевлян
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Русин возвращается в Динамо

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