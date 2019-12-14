  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Православная Церковь · Церковь
Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний

Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний (5 новостей)

«Украинскую церковь уже признали Элладская православная церковь и Александрийский патриархат»

Русская православная церковь (РПЦ) последней признает автокефалию Православной церкви Украины. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ сказал предстоятель церкви митрополит Епифаний, сообщает РБК-Украина в субботу, 14 декабря.

Епифаний считает, что РПЦ в будущем будет вынуждена признать автокефалию поместной церкви Украины.

"Но она (РПЦ) будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем от остальных поместных православных церквей – Румынской, Болгарской, Грузинской и других. А РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность… Когда все остальные признают, РПЦ должна будет считаться с их мнением", – сказал Епифаний.

Он также отметил, что на сегодняшнем Соборе иерархи поблагодарили церкви, которые уже признали автокефальный статус ПЦУ.

Филарет не признает название
Филарет не признает название "Православная Церковь Украины"

"Сейчас мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких поместных православных церквей", – отметил Епифаний, но не назвал, какие именно, чтобы "не облегчать работу братьям, которые настойчиво противостоят этому".

А 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии.

Между тем епископы Польской православной церкви обсудили автокефалию ПЦУ и решили ее не признавать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ФОТО К НОВОСТИ: «Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний»
Фото Епифаний: РПЦ последней признает автокефалию ПЦУ
Фото Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний
Фото Епифаний рассказал, когда РПЦ признает ПЦУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.19, 13:27 Русская православная церковь (РПЦ) последней признает автокефалию Православной церкви Украины. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил предстоятель Епифаний, передает корреспондент РБК-Украина.По…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.12.19, 14:55 Русская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины. Хотя и сделает это последним. Об этом сказал митрополит киевский и всея Украины Епифаний. "Русская православная…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.12.19, 15:57 Российская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины, но сделает это последней.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.12.19, 17:14 Украинскую церковь уже признали Элладская православная церковь и Александрийский патриархат.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Кива о деле Шеремета: Трое из пяти фигурантов являлись внештатными сотрудниками СБУ времен Порошенко

Кива о деле Шеремета: Трое из пяти фигурантов являлись внештатными…
В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ

В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ
&quot;Слуга народа&quot; вбухает миллион гривен на корпоратив

"Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив
США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы

США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы
Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов

Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет

Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять…
Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний

Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний
Украина призвала США ввести санкции из-за Северного потока 2

Украина призвала США ввести санкции из-за Северного потока 2
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине
Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча

Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча
В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество

В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество
Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию

Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.