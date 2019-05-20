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Русский язык, сын и пеший поход: физиогномист рассказал, как жесты выдали Зеленского на инаугурации

Русский язык, сын и пеший поход: физиогномист рассказал, как жесты выдали Зеленского на инаугурации (3 новости)

«Эксперт объяснил, зачем Владимир Зеленский вспомнил в речи сына, что заставило нервничать первую леди и обрадовало уже ушедшего Петра Порошенко»

Когда новоизбранный президент Владимир Зеленский в инаугурационной речи перешел на русский, - лидер РПЛ Олег Ляшко был единственным, кто встал на защиту украинского.

Именно так прокомментировал политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Фейсбук переход Зеленского на русский язык во время инаугурационной речи.

Цыбулько обратил внимание на реакцию парламентариев, когда новоизбранный Президент начал говорить по-русски.

"Итак, инаугурация и парламентарии! Не все парламентарии в собственном доме готовы были молчать. Единственный, кто четко и жестко поставил Зеленского на место по украинскому языку, был Олег Ляшко. Уже и с предыдущего политического опыта Ляшка было понятно, что именно он будет последовательным и жестким критиком Зеленского, но когда сам Зеленский так раскрылся, Ляшко напомнил ему об украинском языке" - говорит эксперт.

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Вместе с тем, политолог расшифровал, что именно означают слова Ляшко в сторону Зеленского.

"Олег Валерьевич сказал гораздо больше - он публично напоминая об украинском языке, вспомнил Зеленскому о парламентско-президентской республике, и о первичности парламента в стране, об опасности узурпации власти... По сути - атака Ляшко на Зеленского для многих иностранных гостей это напоминание о первичности парламента...", - отметил Цыбулько.

В завершение эксперт предположил, что действия Ляшко могут стать толчком к действию для других законодателей.

"Ляшко стал ледоколом, переступив условности, но этот пример увлекательный, и после смелого Ляшка мы увидим больше смелых и принципиальных выпадов в сторону Зеленского, уже со стороны фракций. Но запомним - Ляшко был первым!", - подытожил политолог.

ФОТО К НОВОСТИ: «Русский язык, сын и пеший поход: физиогномист рассказал, как жесты выдали Зеленского на инаугурации»
Фото Ляшко - единственный, кто вступился за украинский язык, когда Зеленский перешел на русский - эксперт
Фото Русский язык, сын и пеший поход: физиогномист рассказал, как жесты выдали Зеленского на инаугурации
Фото Русский язык и пеший поход: эксперт рассказал, какие жесты выдали Зеленского на инаугурации
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