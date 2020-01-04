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Фокус Фокус · · Обновлено в 20:04
· Увольнение · Прокурор · Заместитель
Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора

Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора (10 новостей)

«Распоряжение подписано от 2 января»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его заместителем генпрокурора. Назначение датировано еще 2 января. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора. "Чумак Виктор Васильевич Заместитель Генерального прокурора", – говорится в сообщении. Отмечается, что решение об увольнении Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с реформой Генпрокуратуры, в частности ликвидацией военной прокуратуры. Виктор Васильевич Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение". До 1999 года работал в Национальной академии Госпогранслужбы, а уже в 2000 году возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы. В период с 2004 по 2009 годы работал в Международном центре перспективных исследований. Являлся народным депутатом 7-го и 8-го созывов. С 2012 года находился на должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции. В 2014 занял должность заместителя главы этого комитета. В марте 2015 года – один из четырех официальных претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Как ранее сообщал Фокус: 2 января начал работу Офис генпрокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак представил коллективам органов прокуратуры Ровенской и Тернопольской областей новых руководителей – Антона Войтенко и Петра Бойко.

Обновлено в 19:42 Главная военная прокуратура в составе Генеральной прокуратуры прекратила свою работу с 1 января 2020 года.

Обновлено в 20:04 Виктор Чумак был народным депутатом двух последних каденций, причем в Раду восьмого созыва прошел по спискам БПП. С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора»
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Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.20, 14:33 Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака, который занимал должность главного военного прокурора, заместителем генпрокурора.
Новый Регион Новый Регион  ·  04.01.20, 15:01 Виктор Чумак Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместитКак отмечается на сайте Офиса Генпрокурора, Виктор Чумак был назначен на соответствующую должность 2 января…
Газета День Газета День  ·  04.01.20, 15:43 Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины. На сайте отмечается, что Чумак был назначен 2 января. Как известно,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.01.20, 16:21 Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил бывшего главного военного прокурора Виктора Чумака заместителем генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.Согласно информации на сайте офиса,…
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Гордон Гордон  ·  04.01.20, 17:10 Закон №113-IX предусматривает упразднение военных прокуратур и сокращение должности заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора, поэтому генпрокурор Украины Руслан…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  04.01.20, 17:15 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака, который был на должности главного военного прокурора, на должность своего заместителя. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.01.20, 17:26 Распоряжение подписано от 2 января.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.01.20, 19:42 Главная военная прокуратура в составе Генеральной прокуратуры прекратила свою работу с 1 января 2020 года.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  04.01.20, 20:04 Виктор Чумак, который занимал должность главного военного прокурора, назначен заместителем генерального прокурора Украины. Об этом свидетельствует информация ГПУ, причем отмечается, что Чумак был назначен…
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