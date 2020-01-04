Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его заместителем генпрокурора. Назначение датировано еще 2 января. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора. "Чумак Виктор Васильевич Заместитель Генерального прокурора", – говорится в сообщении. Отмечается, что решение об увольнении Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с реформой Генпрокуратуры, в частности ликвидацией военной прокуратуры. Виктор Васильевич Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение". До 1999 года работал в Национальной академии Госпогранслужбы, а уже в 2000 году возглавил управление правового обеспечения Госкомитета по делам охраны границы. В период с 2004 по 2009 годы работал в Международном центре перспективных исследований. Являлся народным депутатом 7-го и 8-го созывов. С 2012 года находился на должности главы Комитета по вопросам противодействия коррупции. В 2014 занял должность заместителя главы этого комитета. В марте 2015 года – один из четырех официальных претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Как ранее сообщал Фокус: 2 января начал работу Офис генпрокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак представил коллективам органов прокуратуры Ровенской и Тернопольской областей новых руководителей – Антона Войтенко и Петра Бойко.

Обновлено в 19:42 Главная военная прокуратура в составе Генеральной прокуратуры прекратила свою работу с 1 января 2020 года.

Обновлено в 20:04 Виктор Чумак был народным депутатом двух последних каденций, причем в Раду восьмого созыва прошел по спискам БПП. С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.