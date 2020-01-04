Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Виктор Чумак 3 января представил коллективам органов прокуратуры Ровенской и Тернопольской областей новых руководителей — Антона Войтенко и Петра Бойко. Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в ходе представлений Чумак обозначил основные задачи органов прокуратуры на ближайшее время. «Среди них — эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом. Он также отметил, что главными критериями аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность», — сказано в сообщении. Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г.Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года. До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины. Петр Бойко родился 23 июля 1985 в г.Чернигов. В органах прокуратуры — с 2010 года. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

Обновлено в 15:00 Ему нашли новую должность

Обновлено в 15:21 Вместо этого Чумак стал заместителем генпрокурора.