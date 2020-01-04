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Капитал Капитал · · Обновлено в 15:21
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Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко (12 новостей)

«Чумак став заступником генпрокурора»

Заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Виктор Чумак 3 января представил коллективам органов прокуратуры Ровенской и Тернопольской областей новых руководителей — Антона Войтенко и Петра Бойко. Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в ходе представлений Чумак обозначил основные задачи органов прокуратуры на ближайшее время. «Среди них — эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом. Он также отметил, что главными критериями аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность», — сказано в сообщении. Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г.Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года. До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины. Петр Бойко родился 23 июля 1985 в г.Чернигов. В органах прокуратуры — с 2010 года. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

Обновлено в 15:00 Ему нашли новую должность

Обновлено в 15:21 Вместо этого Чумак стал заместителем генпрокурора.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко»
Фото Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей
Фото Рябошапка уволил Чумака с должности главного военного прокурора - СМИ
Фото Чумака сняли с должности главного военного прокурора
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.01.20, 11:04 Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак 3 января представил коллективам органов прокуратуры Ровенской и Тернопольской областей новых руководителей – Антона Войтенко…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.01.20, 11:59 Наказ про звільнення з посади головного військового прокурора і призначення просто заступником генпрокурора був підписаний 2 січня
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.01.20, 11:59 Приказ об увольнении с должности главного военного прокурора и назначения просто заместителем генпрокурора был подписан 2 января
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  04.01.20, 12:53 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Антона Войтенко прокурором Ровенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ровенской области, передают Українськi Новини. В пятницу,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  04.01.20, 12:57 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. Соответствующий приказ был подписан 2 января. Чумак  назначен обычным заместителем...
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.01.20, 14:06 Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади військового прокурора Віктора Чумака і призначив його заступником генпрокурора
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Голос.UA Голос.UA  ·  04.01.20, 14:48 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщает сайт Офиса генерального прокурора.…
Главком Главком  ·  04.01.20, 14:58 Чумак став заступником генпрокурора
Факты Факты  ·  04.01.20, 15:00 Ему нашли новую должность
Униан Униан  ·  04.01.20, 15:21 Вместо этого Чумак стал заместителем генпрокурора.
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